В Новоалексеевке оккупанты похитили крымского татарина с женой, могут пытать их

Фото из Facebook ВПУ 17 г. Геническ

Рефат Чубаров сообщил, что в поселке Новоалексеевка, близ админграницы с Крымом в оккупированной части Херсонщины, россияне ворвались в дома крымских татар и увезли Мамеда Мусаева и его жену Татьяну Базирову.

Источник: один из лидеров крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook

Детали: В пятницу утром в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области представители российских спецслужб вторглись с "обысками" в дома местных жителей, которые являются крымскими татарами.

Позже стало известно, что российские оккупанты после незаконного обыска в доме жителя Новоалексеевки насильственно увели с собой супругов Мамеда Мусаева и Татьяну Базирову.

Со ссылкой на очевидцев Чубаров сообщил, что Мамеда Мусаева и его жену поместили в профтехучилище №17 города Геническа, где российские захватчики устроили "камеры для пыток и содержания заложников".

Чубаров призвал прокуратуру и другие правоохранительные органы Украины вместе с возбуждением уголовных дел по факту преступлений, совершаемых российскими оккупантами на территории Херсонской области, уделить особое внимание "профтехучилищу №17" города Геническа, которое "стало местом совершения массовых пыток граждан Украины".

Прямая речь: "Сегодня уже очевидно, что российские каратели устроили на недавно оккупированной ими территории Херсонской области специальное место для пыток граждан Украины, аналогичное тюрьме "Изоляция" в Донецкой области".