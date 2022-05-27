Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Новоалексеевке оккупанты похитили крымского татарина с женой, могут пытать их

Елена РощинаПятница, 27 мая 2022, 15:22
Фото из Facebook ВПУ 17 г. Геническ

Рефат Чубаров сообщил, что в поселке Новоалексеевка, близ админграницы с Крымом в оккупированной части Херсонщины, россияне ворвались в дома крымских татар и увезли Мамеда Мусаева и его жену Татьяну Базирову.

Источник: один из лидеров крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook

Детали: В пятницу утром в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области представители российских спецслужб вторглись с "обысками" в дома местных жителей, которые являются крымскими татарами.

Позже стало известно, что российские оккупанты после незаконного обыска в доме жителя Новоалексеевки насильственно увели с собой супругов Мамеда Мусаева и Татьяну Базирову.

Со ссылкой на очевидцев Чубаров сообщил, что Мамеда Мусаева и его жену поместили в профтехучилище №17 города Геническа, где российские захватчики устроили "камеры для пыток и содержания заложников".

Чубаров призвал прокуратуру и другие правоохранительные органы Украины вместе с возбуждением уголовных дел по факту преступлений, совершаемых российскими оккупантами на территории Херсонской области, уделить особое внимание "профтехучилищу №17" города Геническа, которое "стало местом совершения массовых пыток граждан Украины".

Прямая речь: "Сегодня уже очевидно, что российские каратели устроили на недавно оккупированной ими территории Херсонской области специальное место для пыток граждан Украины, аналогичное тюрьме "Изоляция" в Донецкой области".

ВИДЕО ДНЯ
Темы: крымские татарыоккупацияХерсонская областьЧубаров
Главное сегодня

Сводка Генштаба: В РФ продолжают готовить резервистов, вытаскивают старое оружие

CNN: Один из запусков ракет Северной Кореей был "необычным"

Порошенко выезжает за границу во Львовской области: в команде говорят "командировка"

ВИДЕОРоссия ошибается, надеясь надолго закрепиться в Лимане или Северодонецке – Зеленский

Янукович написал украинцам, что Украине угрожает Польша, а с Россией нельзя говорить с позиции силы

УПЦ МП объявила демарш патриарху Кириллу: будет "независимой"

Все новости...
крымские татары
Парламент Канады признал геноцидом депортацию крымских татар
"Теперь я понимаю, что происходило 18 мая 1944 года". Истории 5 крымских татар, которые защищают Украину
Зеленский: Потомки тирании хотят лишить дома весь украинский народ
Последние новости
07:50
Россияне стреляли по Днепропетровщине, попали в храм
07:00
Сводка Генштаба: В РФ продолжают готовить резервистов, вытаскивают старое оружие
06:15
Запорожье: На базу отдыха в Кирилловке зашли более 20 вражеских БТРов
05:01
Греция о захвате танкеров Ираном: Равносильно пиратству
04:30
ISW: Россияне не искусны в боях в городе, поэтому не будут двигаться по Северодонецку быстро
03:49
Херсонщина: Россияне притащили эшелон 50-летних Т-62 — ОК "Юг"
03:00
"Антонов" опроверг, что обломки "Мрии" вывезли на металлолом
02:43
Луганщина: Северодонецк не отрезан, идет бой, есть еще силы воевать — Гайдай
02:15
Сенат США предлагает признать орудием войны создание РФ угрозы голода
02:00
Иран заявил о задержании двух греческих танкеров в ответ на действия США
Все новости...