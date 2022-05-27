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В Новоалексеевке оккупанты похитили крымского татарина с женой, могут пытать их

Елена РощинаПятница, 27 мая 2022, 15:22
В Новоалексеевке оккупанты похитили крымского татарина с женой, могут пытать их
Фото из Facebook ВПУ 17 г. Геническ

Рефат Чубаров сообщил, что в поселке Новоалексеевка, близ админграницы с Крымом в оккупированной части Херсонщины, россияне ворвались в дома крымских татар и увезли Мамеда Мусаева и его жену Татьяну Базирову.

Источник: один из лидеров крымскотатарского народа Рефат Чубаров в Facebook

Детали: В пятницу утром в поселке Новоалексеевка Генического района Херсонской области представители российских спецслужб вторглись с "обысками" в дома местных жителей, которые являются крымскими татарами.

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Позже стало известно, что российские оккупанты после незаконного обыска в доме жителя Новоалексеевки насильственно увели с собой супругов Мамеда Мусаева и Татьяну Базирову.

Со ссылкой на очевидцев Чубаров сообщил, что Мамеда Мусаева и его жену поместили в профтехучилище №17 города Геническа, где российские захватчики устроили "камеры для пыток и содержания заложников".

Чубаров призвал прокуратуру и другие правоохранительные органы Украины вместе с возбуждением уголовных дел по факту преступлений, совершаемых российскими оккупантами на территории Херсонской области, уделить особое внимание "профтехучилищу №17" города Геническа, которое "стало местом совершения массовых пыток граждан Украины".

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Прямая речь: "Сегодня уже очевидно, что российские каратели устроили на недавно оккупированной ими территории Херсонской области специальное место для пыток граждан Украины, аналогичное тюрьме "Изоляция" в Донецкой области".

Темы: крымские татарыоккупацияХерсонская областьЧубаров
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