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У Литві на "Байрактар" для ЗСУ скинулась навіть експрезидентка Грибаускайте

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 16:17

У Литві в рамках кампанії збору коштів на Bayraktar TB2 для українських військових за дві доби після початку зібрали вже більшу половину суми.

Як пише "Європейська правда", про це розповідає у своїх соцмережах журналіст і лідер думок Андрюс Тапінас, який ініціював кампанію.

Близько 15:00 27 травня Тапінас повідомив, що перерахували вже 3 мільйони євро - із необхідних 5 мільйонів. До кампанії долучилася і експрезидентка Литви Даля Грибаускайте.

 

"Найголовніше, що ця сума зібрана через невеликі суми підтримки, більшість від 1 до 500 євро. Є лише п'ятизначна сума - 20 000 євро, яку перерахувала одна компанія. Також зростає підтримка людей з-за кордону", - розповів журналіст. 

Тапінас розпочав кампанію 25 травня, заявивши, що отримав згоду на таку потенційну закупівлю від Міністерств оборони Литви й Туреччини та виробника. 26 травня на її підтримку провели спеціальний ефір за участі топ-посадовців Литви та українського посла. 

Як повідомлялося, 25 травня Литва анонсувала нову партію допомоги для України - БТР М113, військові вантажівки і позашляховики.

Теми: Литвазброя
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