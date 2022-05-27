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В Литве на "Байрактар" для ВСУ сбросилась даже экспрезидент Грибаускайте

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 16:17

В Литве в рамках кампании сбора средств на Bayraktar TB2 для украинских военных за двое суток после начала собрали уже большую часть суммы.

Как пишет "Европейская правда", об этом рассказывает в своих соцсетях журналист и лидер мнений Андрюс Тапинас, инициировавший кампанию.

Около 15:00 27 мая Тапинас сообщил, что перечислили уже 3 миллиона евро – из необходимых 5 миллионов. К кампании присоединилась и экс-президент Литвы Даля Грибаускайте.

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"Самое главное, что эта сумма собрана из небольших сумм поддержки, большинство от 1 до 500 евро. Есть только одна пятизначная сумма - 20 000 евро, которую перечислила одна компания. Также растет поддержка людей из-за границы", - рассказал журналист.

Тапинас начал кампанию 25 мая, заявив, что получил согласие на потенциальную закупку от Министерств обороны Литвы и Турции и производителя. 26 мая в ее поддержку провели специальный эфир с участием топ-чиновников Литвы и украинского посла.

Как сообщалось, 25 мая Литва анонсировала новую партию помощи для Украины - БТР М113, военные грузовики и внедорожники.

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Темы: Литваоружие
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