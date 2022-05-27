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На Харківщині окупанти розгорнули новітній комплекс РЕБ – Міноборони

"Українська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 16:36
На Харківщині окупанти розгорнули новітній комплекс РЕБ – Міноборони
Олександр Мотузяник, скріншот відео

Окупанти розгорнули на Харківщині комплекс Радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2" в районі н.п. Веселе.

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє міністерство, джерела УП

Дослівно: "На Харківському напрямку окупанти намагаються втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ.

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Наша розвідка повідомляє про розгортання окупантами комплексу РЕБ "Борисоглебск-2" в районі н.п. Веселе, що на Харківщині. В такий спосіб росіяни намагаються протидіяти нашим безпілотникам".

Деталі: За даними УП від співрозмовників у військових колах, на Харківського напрямку уже кілька днів дуже ускладнена аеророзвідка. Більшість українських дронів не можуть подолати радіоперешкоди, які створюють російські комплекси РЕБ.

Теми: Харківська областьрозвідкавійнаМіноборони
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