На Харківщині окупанти розгорнули новітній комплекс РЕБ – Міноборони

Окупанти розгорнули на Харківщині комплекс Радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2" в районі н.п. Веселе.

Джерело: речник Міноборони Олександр Мотузяник, повідомляє міністерство, джерела УП

Дослівно: "На Харківському напрямку окупанти намагаються втримати зайняті позиції і не допустити подальшого просування українських військ.

Наша розвідка повідомляє про розгортання окупантами комплексу РЕБ "Борисоглебск-2" в районі н.п. Веселе, що на Харківщині. В такий спосіб росіяни намагаються протидіяти нашим безпілотникам".

Деталі: За даними УП від співрозмовників у військових колах, на Харківського напрямку уже кілька днів дуже ускладнена аеророзвідка. Більшість українських дронів не можуть подолати радіоперешкоди, які створюють російські комплекси РЕБ.