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На Харьковщине оккупанты развернули новейший комплекс РЭБ – Минобороны

"Украинская правда"Пятница, 27 мая 2022, 16:36
Александр Мотузянык, скриншот видео

Оккупанты развернули в Харьковской области комплекс Радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2" в районе н.п. Веселое.

Источник: спикер Минобороны Александр Мотузяник, сообщает министерство, источники УП

Дословно: "На Харьковском направлении оккупанты пытаются удержать занятые позиции и не допустить дальнейшего продвижения украинских войск.

Наша разведка сообщает о развертывании оккупантами комплекса РЭБ "Борисоглебск-2" в районе н.п. Веселое в Харьковской области. Таким образом, россияне пытаются противодействовать нашим беспилотникам".

Детали: По данным УП от собеседников в военных кругах, на Харьковском направлении уже несколько дней очень затруднена аэроразведка. Большинство украинских дронов не могут преодолеть радиопомехи, создаваемые российскими комплексами РЭБ.

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Темы: Харьковская областьразведкавойнаМинобороны
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