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Зеленський візьме участь у саміті лідерів ЄС по відеозв'язку

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 16:46

Президент України Володимир Зеленський візьме участь у спеціальному саміті лідерів Європейського Союзу, що відбудеться 30-31 травня.

Про це йдеться у листі-запрошенні президента Європейської ради Шарля Мішеля країнам-членам ЄС, пише "Європейська правда".

"Ми розглянемо ситуацію в Україні на першій робочій сесії, і президент Зеленський приєднається до нас по відеозв'язку на початку цієї дискусії. Одним з наших найнагальніших завдань є допомога українській державі разом із нашими міжнародними партнерами у задоволенні її потреб у ліквідності", - йдеться у листі.

"Ми також обговоримо, як найкраще організувати нашу підтримку відновлення України, оскільки відновлення країни потребуватиме великих глобальних зусиль", - додав Мішель.

На саміті лідери планують обговорити питання енергетики, продовольчої безпеки та посилення європейської безпеки на тлі російського вторгнення в Україну.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в проєкті рішення саміту лідерів Європейського Союзу міститься обіцянка продовжувати озброювати та фінансувати Україну на тлі російських "звірств, страждань і руйнувань".

З іншого боку, у проєкті нічого не сказано про затягування ЄС з ухваленням шостого санкційного пакету, який блокує Угорщина через питання нафти. 

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Натомість лідери ЄС планують зайняти ще жорсткішу позицію щодо обходу санкцій і заявлять про "якнайшвидше скасування залежності Європейського Союзу від російського імпорту газу, нафти та вугілля".

Теми: ЄСЗеленський
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