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Зеленский примет участие в саммите лидеров ЕС по видеосвязи

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 16:46

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в специальном саммите лидеров Европейского Союза, который пройдет 30-31 мая.

Об этом говорится в письме-приглашении президента Европейского совета Шарля Мишеля странам-членам ЕС, пишет "Европейская правда".

"Мы рассмотрим ситуацию в Украине на первой рабочей сессии, и президент Зеленский присоединится к нам по видеосвязи в начале этой дискуссии. Одной из наших самых неотложных задач является помощь украинскому государству вместе с нашими международными партнерами в удовлетворении его потребностей в ликвидности", - говорится. в листьях.

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"Мы также обсудим, как лучше организовать нашу поддержку восстановления Украины, поскольку восстановление страны потребует больших глобальных усилий", - добавил Мишель.

На саммите лидеры намерены обсудить вопросы энергетики, продовольственной безопасности и усиления европейской безопасности на фоне российского вторжения в Украину.

Ранее СМИ сообщали, что в проекте решения саммита лидеров Европейского Союза содержится обещание продолжать вооружать и финансировать Украину на фоне российских "зверств, страданий и разрушений".

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С другой стороны, в проекте ничего не сказано о затягивании ЕС с принятием шестого санкционного пакета, блокированного Венгрией из-за вопросов нефти.

В то же время лидеры ЕС планируют занять еще более жесткую позицию по обходу санкций и заявят о "скорейшей отмене зависимости Европейского Союза от российского импорта газа, нефти и угля".

Темы: ЕСЗеленский
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