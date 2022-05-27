Шольц захищає курс свого уряду у справі постачання зброї Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц став на захист курсу свого уряду у питанні постачання зброї Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Путіну не має зійти з рук його цинічна, нелюдська війна", - сказав канцлер на Німецькому католицькому конгресі в Штутгарті.

Саме тому існують жорсткі санкції проти Росії, а також гуманітарна, економічна та фінансова підтримка України, вважає Шольц. "І саме тому також є доставка зброї в зону бойових дій - те, чого ми ніколи не робили як Федеративна Республіка", - сказав він.

За його словами, це викликає політичні, етичні та особистісні складні питання, і їх необхідно обговорювати.

Його позиція щодо цього зрозуміла, підкреслив Шольц: "Ми вирішили допомогти жертвам цієї загарбницької війни, щоб несправедливість не перемогла право, щоб груба сила не переважала як засіб політики. Мир не приходить через насильницьке підкорення. Зрештою, це також принцип солідарності з слабшими".

Шольц підкреслив, що Німеччина зобов’язана підтримувати Україну, оскільки війна спрямована не лише проти України, а й взагалі проти цінностей західної демократії.

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"Війна Путіна спрямована проти мирного порядку, який виник із зобов’язання "Ніколи знову" після двох руйнівних світових воєн. Він хоче повернутися до права найсильнішого. Цього не можна допускати за жодних обставин", - заявив німецький канцлер.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував виступ канцлера Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Мельник зазначив, що у Києві сподівалися почути у цій промові, які конкретні кроки зробить правляча коаліція у Німеччині, щоб надати свою значну підтримку, аби Україна виграла цю війну.

Але цього не сталося, за словами посла. Особливо не вистачало чіткості стосовно негайної доставки важких озброєнь з Німеччини для придушення масованого наступу Росії на Донбасі.