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Шольц захищає курс свого уряду у справі постачання зброї Україні

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 17:36

Канцлер Німеччини Олаф Шольц став на захист курсу свого уряду у питанні постачання зброї Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Spiegel.

"Путіну не має зійти з рук його цинічна, нелюдська війна", - сказав канцлер на Німецькому католицькому конгресі в Штутгарті.

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Саме тому існують жорсткі санкції проти Росії, а також гуманітарна, економічна та фінансова підтримка України, вважає Шольц. "І саме тому також є доставка зброї в зону бойових дій - те, чого ми ніколи не робили як Федеративна Республіка", - сказав він.

За його словами, це викликає політичні, етичні та особистісні складні питання, і їх необхідно обговорювати.

Його позиція щодо цього зрозуміла, підкреслив Шольц: "Ми вирішили допомогти жертвам цієї загарбницької війни, щоб несправедливість не перемогла право, щоб груба сила не переважала як засіб політики. Мир не приходить через насильницьке підкорення. Зрештою, це також принцип солідарності з слабшими".

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Шольц підкреслив, що Німеччина зобов’язана підтримувати Україну, оскільки війна спрямована не лише проти України, а й взагалі проти цінностей західної демократії.

"Війна Путіна спрямована проти мирного порядку, який виник із зобов’язання "Ніколи знову" після двох руйнівних світових воєн. Він хоче повернутися до права найсильнішого. Цього не можна допускати за жодних обставин", - заявив німецький канцлер.

Нагадаємо, посол України в Німеччині Андрій Мельник різко розкритикував виступ канцлера Олафа Шольца на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Мельник зазначив, що у Києві сподівалися почути у цій промові, які конкретні кроки зробить правляча коаліція у Німеччині, щоб надати свою значну підтримку, аби Україна виграла цю війну.

Але цього не сталося, за словами посла. Особливо не вистачало чіткості стосовно негайної доставки важких озброєнь з Німеччини для придушення масованого наступу Росії на Донбасі.

Теми: ШольцНімеччиназброя
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