Шольц защищает курс своего правительства по поставкам оружия Украине

Канцлер Германии Олаф Шольц встал на защиту курса своего правительства в вопросе поставки оружия Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Spiegel.

"Путину не должна сойти с рук его циничная, бесчеловечная война", - сказал канцлер на Немецком католическом конгрессе в Штутгарте.

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Именно поэтому есть жесткие санкции против России, а также гуманитарная, экономическая и финансовая поддержка Украины, считает Шольц. "И именно поэтому есть доставка оружия в зону боевых действий - то, чего мы никогда не делали", - сказал он.

По его словам, это вызывает политические, нравственные и личностные сложные вопросы, и их необходимо обсуждать.

Его позиция в этом отношении понятна, подчеркнул Шольц: "Мы решили помочь жертвам этой захватнической войны, чтобы несправедливость не победила право, чтобы грубая сила не преобладала как средство политики. Мир не приходит путем насильственного покорения. В конце концов, это также принцип солидарности с более слабыми".

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Шольц подчеркнул, что Германия обязана поддерживать Украину, поскольку война направлена ​​не только против Украины, но вообще против ценностей западной демократии.

"Война Путина направлена ​​против мирного порядка, возникшего из обязательства "Никогда снова" после двух разрушительных мировых войн. Он хочет вернуться к праву сильнейшего. Этого нельзя допускать ни при каких обстоятельствах", - заявил немецкий канцлер.

Напомним, посол Украины в Германии Андрей Мельник подверг резкой критике выступление канцлера Олафа Шольца на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Мельник отметил, что в Киеве надеялись услышать в этой речи, какие конкретные шаги предпримет правящая коалиция в Германии, чтобы оказать значительную поддержку, чтобы Украина выиграла эту войну.

Но этого не произошло, по словам посла. Особенно не хватало четкости по поводу немедленной доставки тяжелых вооружений из Германии для подавления массированного наступления России на Донбассе.