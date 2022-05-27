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Глава МЗС Британії: Якщо Путін виграє, ми ніколи не почуватимемося в безпеці

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 17:39
Ліз Трасс, Getty Images

Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс попередила, що якщо Путін переможе в Україні, "ми більше ніколи не будемо почуватися в безпеці".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Sky News.

Вона також заявила, що підтримати Україну танками та літаками було б "цілком легітимним".

Виступаючи на заході вшанування операції "Anthropoid" у Празі сьогодні, Трасс зазначила: "Після холодної війни ми думали, що перегорнули сторінку".

"Але зараз ми бачимо жахливі воєнні злочини, скоєні в Європі – злочини, про які ми колись сподівалися, що вони залишаться в минулому. Перед лицем такого жаху ми повинні реагувати силою. Замирення не може бути відповіддю", - заявила вона.

"Ми повинні забезпечити перемогу України у цій великій боротьбі за свободу. Путін веде війну не лише проти українського народу, а й проти основ наших суспільств: свободи, суверенітету і верховенства права", - додала Трасс.

Вона наголосила, якщо Путін досягне успіху в Україні, "ми більше ніколи не почуватимемося у безпеці".

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"Саме тому ми повинні зробити все можливе, щоб Україна перемогла з відновленням її суверенітету та поразкою та стримуванням Росії", - заявила Трасс.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що російські сили продовжують "прогризати землю" на Донбасі в Україні, додавши, що Путін досягає повільного, але відчутного прогресу.

Теми: Велика БританіявійнаПутін
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