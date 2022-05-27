Глава МИД Британии: Если Путин выиграет, мы никогда не будем чувствовать себя в безопасности

Министр иностранных дел Британии Лиз Трасс предупредила, что если Путин победит в Украине, "мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Она также заявила, что поддержать Украину танками и самолетами было бы "совершенно легитимным".

Выступая на мероприятии в честь операции "Anthropoid" в Праге сегодня, Трасс отметила: "После холодной войны мы думали, что перевернули страницу".

"Но сейчас мы видим ужасные военные преступления, совершенные в Европе – преступления, о которых мы когда-то надеялись, что они останутся в прошлом. Перед лицом такого ужаса мы должны реагировать силой. Примирение не может быть ответом", - заявила она.

"Мы должны обеспечить победу Украины в этой большой борьбе за свободу. Путин ведет войну не только против украинского народа, но и против основ наших обществ: свободы, суверенитета и верховенства права", – добавила Трасс.

Она подчеркнула, что если Путин добьется успеха в Украине, "мы больше никогда не будем чувствовать себя в безопасности".

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"Именно поэтому мы должны сделать все возможное, чтобы Украина победила с восстановлением суверенитета и поражением и сдерживанием России", - заявила Трасс.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что российские силы продолжают "прогрызать землю" на Донбассе в Украине, добавив, что Путин добивается медленного, но ощутимого прогресса.