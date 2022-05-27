УЄФА буде розводити команди Білорусі і України на єврокубках

Виконавчий комітет УЄФА ухвалив рішення не допустити, щоб команди з Білорусі та України грали одна з одною в будь-яких майбутніх турнірах УЄФА.

Джерело: УЄФА

Деталі: Це рішення "негайно набуло чинності" і буде чинним до подальшого повідомлення.

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3 березня 2022 року виконавчий комітет УЄФА вже вирішив, що оскільки вторгнення російської армії на територію України відбулося за сприяння доступу з сусідньої території Білорусі, матчі турнірів УЄФА не повинні проводитися на території Білорусі до подальшого повідомлення.

Крім того, глядачі не повинні бути присутніми на матчах, у яких команди з Білорусі виступають як господарі.

Зазначимо, що українські та російські команди УЄФА почали розводити у своїх турнірах ще 2014 року. Ця заборона зберігатиметься й надалі.