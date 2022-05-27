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УЕФА будет разводить команды Беларуси и Украины на еврокубках

Мазуренко Алена Пятница, 27 мая 2022, 18:01
GETTY IMAGES

Исполнительный комитет УЕФА принял решение не допустить, чтобы команды из Беларуси и Украины играли друг с другом в любых будущих турнирах УЕФА.

Источник: УЕФА

Детали: Это решение "немедленно вступило в силу" и будет действовать до последующего сообщения.

3 марта 2022 года исполнительный комитет УЕФА уже решил, что, поскольку вторжению российской армии на территорию Украины способствовал доступ с соседней территории Беларуси, матчи турниров УЕФА не должны проводиться на территории Беларуси до дальнейшего уведомления.

Кроме того, зрители не должны присутствовать на матчах, в которых команды из Беларуси выступают в качестве хозяев.

Отметим, что украинские и российские команды УЕФА начали разводить в своих турнирах еще в 2014 году. Этот запрет будет сохраняться и дальше.

Темы: БеларусьРосcияспортУЕФА
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