Провідні експерти звинуватили РФ у геноциді та намірах знищити український народ

Перший незалежний звіт щодо звинувачень РФ у геноциді в Україні стверджує, що дії Росії в Україні дають достатньо доказів, щоб зробити висновок, що Москва розпалює геноцид та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє CNN з посиланням на копію звіту.

У правовому звіті, підписаному понад 30 провідними науковцями-правниками та експертами з геноциду, російську державу звинувачують у порушенні кількох статей Конвенції ООН про геноцид. Документ попереджає про серйозний і неминучий ризик геноциду в Україні, підкріплюючи звинувачення довгим списком доказів, включаючи приклади масових вбивств мирних жителів, примусових депортацій та дегуманізуючу антиукраїнську риторику, яку використовують високопосадовці Росії.

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Звіт було підготовлено Інститутом стратегії та політики New Lines, американським аналітичним центром, та Центром прав людини Рауля Валленберга, який базується в Канаді, і має бути опублікований у п’ятницю, а автори надішлють копії до парламентів, урядів та в міжнародні організації по всьому світу.

"Ми зібрали провідних юридичних експертів з усього світу, які потім вивчили всі докази, і вони дійшли висновку, що Російська Федерація несе відповідальність за порушення Конвенції про геноцид в Україні", – сказав CNN Азім Ібрагім з Інституту New Lines. Ібрагім відвідав Україну в березні, щоб зібрати докази для звіту.

"Це дуже ретельне та детальне дослідження обширних доказів. Поки що ми бачили, що ця війна є геноцидною за своєю природою, з точки зору мови та способу її виконання. Це дуже, дуже зрозуміло", – сказав він.

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Відповідно до Конвенції ООН про геноцид, її підписанти мають юридичне зобов’язання запобігти геноциду, і звіт закликає міжнародне співтовариство діяти.

"У нас зовсім немає часу, ми вважаємо, що існує дуже серйозний ризик геноциду", - сказав Ібрагім. "Кожна країна, яка підписала Конвенцію про геноцид, а це 151 країна, включаючи Російську Федерацію, кожна країна повинна зробити все можливе, щоб це припинити, інакше вона також порушить конвенцію" - заявив він.

В одній з найстрашніших частин звіту експерти роблять пряме порівняння з різаниною в Сребрениці 1995 року, закликаючи світ діяти, поки не стало занадто пізно: "Деталі масового вбивства понад 7 000 боснійських мусульманських хлопчиків і чоловіків у Сребрениці з'явилися перед міжнародною спільнотою лише тоді, коли було надто пізно запобігти геноциду, який стався за лічені дні. У 2022 році ми маємо можливості точно відстежувати подібні звірства, як вони розгортаються, і відповідним чином реагувати".

У звіті вказують прямо на Москву, звинувачуючи російських вищих посадовців у організації підбурювання до геноциду та закладенні основи для майбутнього геноциду з неодноразовим запереченням існування української ідентичності.

Нагадаємо, 16 березня Міжнародний суд ООН в Гаазі зобов’язав Росію припинити розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії в Україні, заявленою метою яких було "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України (детальніше - у статті Перше рішення з Гааги: що означає наказ Суду ООН у справі проти Росії щодо "геноциду").

У Кремлі заявили, що ігноруватимуть рішення.