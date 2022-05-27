Ведущие эксперты обвинили РФ в геноциде и намерениях уничтожить украинский народ

Первый независимый отчет по обвинениям РФ в геноциде в Украине утверждает, что действия России в Украине дают достаточно доказательств, чтобы заключить, что Москва разжигает геноцид и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает CNN со ссылкой на копию отчета.

В правовом отчете, подписанном более 30 ведущими учеными-юристами и экспертами по геноциду, российское государство обвиняется в нарушении нескольких статей Конвенции ООН о геноциде. Документ предупреждает о серьезном и неизбежном риске геноцида в Украине, подкрепляя обвинения длинным списком доказательств, включая примеры массовых убийств мирных жителей, принудительных депортаций и дегуманизирующую антиукраинскую риторику, используемую чиновниками России.

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Отчет был подготовлен Институтом стратегии и политики New Lines, американским аналитическим центром, и базирующимся в Канаде Центром прав человека Рауля Валленберга и должен быть опубликован в пятницу, а авторы пришлют копии в парламенты, правительства и в международные организации по всему миру.

"Мы собрали ведущих юридических экспертов со всего мира, которые затем изучили все доказательства, и они пришли к выводу, что Российская Федерация несет ответственность за нарушение Конвенции о геноциде в Украине", – сказал CNN Азим Ибрагим из Института New Lines. Ибрагим посетил Украину в марте, чтобы собрать доказательства отчета.

"Это очень тщательное и детальное исследование обширных доказательств. Пока мы видели, что эта война геноцидна по своей природе, с точки зрения языка и способа ее выполнения. Это очень, очень понятно", – сказал он.

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Согласно Конвенции ООН о геноциде, ее подписанты имеют юридическое обязательство предотвратить геноцид, и отчет призывает международное сообщество действовать.

"У нас совсем нет времени, мы считаем, что существует очень серьезный риск геноцида", – сказал Ибрагим. "Каждая страна, подписавшая Конвенцию о геноциде, а это 151 страна, включая Российскую Федерацию, каждая страна должна сделать все возможное, чтобы это прекратить, иначе она также нарушит конвенцию", - заявил он.

В одной из самых страшных частей отчета эксперты делают прямое сравнение с резней в Сребренице 1995 года, призывая мир действовать, пока не стало слишком поздно: когда было слишком поздно предотвратить геноцид, который произошел за считанные дни. В 2022 году мы имеем возможности точно отслеживать подобные зверства, как они разворачиваются, и соответствующим образом реагировать".

В отчете указывают прямо на Москву, обвиняя российских высших должностных лиц в организации подстрекательства к геноциду и заложении основы для будущего геноцида с неоднократным отрицанием существования украинской идентичности.

Напомним, 16 марта Международный суд ООН в Гааге обязал Россию прекратить начавшиеся 24 февраля 2022 года военные действия в Украине, заявленной целью которых было "предотвращение и наказание" якобы геноцида в Луганской и Донецкой областях Украины (подробнее - в статье Первое решение из Гааги: что означает приказ Суда ООН по делу против России по поводу "геноцида").

В Кремле заявили, что будут игнорировать решение.