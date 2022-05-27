Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський розповів, як закінчити війну за тижні

Катерина ТищенкоП'ятниця, 27 травня 2022, 18:32
Зеленський розповів, як закінчити війну за тижні
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що швидкість припинення війни Росії проти України вимірюватиметься тижнями, якщо світ буде справді об’єднаним і чесним щодо цієї агресії.

Джерело: звернення Зеленського до співтовариства Foreign Policy Community of Indonesia (FPC), повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Якщо світ справді буде обʼєднаним і чесним щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями. Тижнями, навіть не місяцями".

Реклама:

Деталі: Зеленський також наголосив, що Росія хоче зробити Україну своєю колонією, а українців – знищити.

"Російське керівництво вважає, що Україна має бути колонією Росії. А українці? Якщо народ не хоче підкоритися, то його вирішено знищити", - сказав він.

За словами президента, що швидше цю війну вдасться закінчити, то краще буде для кожного народу.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Зеленськийвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: