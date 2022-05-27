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Зеленський розповів, як закінчити війну за тижні

Катерина ТищенкоП'ятниця, 27 травня 2022, 18:32
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський вважає, що швидкість припинення війни Росії проти України вимірюватиметься тижнями, якщо світ буде справді об’єднаним і чесним щодо цієї агресії.

Джерело: звернення Зеленського до співтовариства Foreign Policy Community of Indonesia (FPC), повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Якщо світ справді буде обʼєднаним і чесним щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями. Тижнями, навіть не місяцями".

Деталі: Зеленський також наголосив, що Росія хоче зробити Україну своєю колонією, а українців – знищити.

"Російське керівництво вважає, що Україна має бути колонією Росії. А українці? Якщо народ не хоче підкоритися, то його вирішено знищити", - сказав він.

За словами президента, що швидше цю війну вдасться закінчити, то краще буде для кожного народу.

Теми: Зеленськийвійна
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