Зеленський розповів, як закінчити війну за тижні

Президент Володимир Зеленський вважає, що швидкість припинення війни Росії проти України вимірюватиметься тижнями, якщо світ буде справді об’єднаним і чесним щодо цієї агресії.

Джерело: звернення Зеленського до співтовариства Foreign Policy Community of Indonesia (FPC), повідомляє сайт президента

Пряма мова: "Якщо світ справді буде обʼєднаним і чесним щодо цієї агресії Росії проти нашої суверенної держави, то швидкість припинення цієї війни вимірюватиметься тижнями. Тижнями, навіть не місяцями".

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Деталі: Зеленський також наголосив, що Росія хоче зробити Україну своєю колонією, а українців – знищити.

"Російське керівництво вважає, що Україна має бути колонією Росії. А українці? Якщо народ не хоче підкоритися, то його вирішено знищити", - сказав він.

За словами президента, що швидше цю війну вдасться закінчити, то краще буде для кожного народу.