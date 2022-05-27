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Зеленский рассказал, как закончить войну за недели

Катерина ТищенкоПятница, 27 мая 2022, 18:32
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский считает, что скорость прекращения войны России против Украины будет измеряться неделями, если мир будет действительно объединенным и честным по поводу этой агрессии.

Источник: обращение Зеленского к сообществу Foreign Policy Community of Indonesia (FPC), сообщает сайт президента

Прямая речь: "Если мир действительно будет объединен и честен в отношении этой агрессии России против нашего суверенного государства, то скорость прекращения этой войны будет измеряться неделями. Неделями, даже не месяцами".

Детали: Зеленский также подчеркнул, что Россия хочет сделать Украину своей колонией, а украинцев – уничтожить.

"Российское руководство считает, что Украина должна быть колонией России. А украинцы? Если народ не хочет подчиниться, его решено уничтожить", - сказал он.

По словам президента, чем быстрее эту войну удастся закончить, тем лучше будет для каждого народа.

Темы: Зеленскийвойна
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