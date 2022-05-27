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Канцлер Австрії каже, що Путін готовий активізувати обмін полоненими з Україною

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 18:46
Канцлер Австрії каже, що Путін готовий активізувати обмін полоненими з Україною
австрійський канцлер карл негаммер. фото: getty images

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що президент РФ Владімір Путін готовий інтенсифікувати процес обміну полоненими з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurier.

В п'ятницю Негаммер провів телефонну розмову з Путіним, яка тривала 45 хвилин. Розмова проходила в присутності перекладачів і без відеозапису. Оскільки Путін розмовляє німецькою, то іноді навіть не чекав перекладу, а відповідав одразу.

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"Розмова була дуже напруженою, дуже серйозною", — підсумував Негаммер.

"Путін дав позитивні сигнали, щоб дозволити рішення щодо експорту українського зерна через морські порти Чорного моря. Я також доповім про це Генеральному секретарю ООН, щоб ООН могла використати свою місію, щоб знайти рішення щодо продовольчої безпеки для світу. По-друге, Путін запевнив, що зусилля з обміну полоненими знову будуть активізовані, він впевнений, що такий обмін буде можливий найближчим часом. По-третє, Путін запевнив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста матиме вільний доступ до українських військовополонених, однак він також вимагає, щоб цей доступ був наданий російським військовополоненим в Україні" - розповів австрійський канцлер.

За словами Нехаммера, "обмін полоненими", який зайшов у глухий кут, має відновлюватися щоразу, коли є контакт із ворогуючими сторонами.

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Канцлер заявив Путіну про "страждання війни" і знову наполягав на безпечній "гуманітарній допомозі". Червоний Хрест повинен мати доступ до поранених з обох сторін, наголосив він.

Теми: ПутінполоненіобмінАвстрія
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