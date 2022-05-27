Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Канцлер Австрії каже, що Путін готовий активізувати обмін полоненими з Україною

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 18:46
австрійський канцлер карл негаммер. фото: getty images

Канцлер Австрії Карл Негаммер заявив, що президент РФ Владімір Путін готовий інтенсифікувати процес обміну полоненими з Україною.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kurier.

В п'ятницю Негаммер провів телефонну розмову з Путіним, яка тривала 45 хвилин. Розмова проходила в присутності перекладачів і без відеозапису. Оскільки Путін розмовляє німецькою, то іноді навіть не чекав перекладу, а відповідав одразу.

"Розмова була дуже напруженою, дуже серйозною", — підсумував Негаммер.

"Путін дав позитивні сигнали, щоб дозволити рішення щодо експорту українського зерна через морські порти Чорного моря. Я також доповім про це Генеральному секретарю ООН, щоб ООН могла використати свою місію, щоб знайти рішення щодо продовольчої безпеки для світу. По-друге, Путін запевнив, що зусилля з обміну полоненими знову будуть активізовані, він впевнений, що такий обмін буде можливий найближчим часом. По-третє, Путін запевнив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста матиме вільний доступ до українських військовополонених, однак він також вимагає, щоб цей доступ був наданий російським військовополоненим в Україні" - розповів австрійський канцлер.

За словами Нехаммера, "обмін полоненими", який зайшов у глухий кут, має відновлюватися щоразу, коли є контакт із ворогуючими сторонами.

Канцлер заявив Путіну про "страждання війни" і знову наполягав на безпечній "гуманітарній допомозі". Червоний Хрест повинен мати доступ до поранених з обох сторін, наголосив він.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПутінполоненіобмінАвстрія
Головне сьогодні

ВІДЕОРосія помиляється, сподіваючись надовго закріпитись в Лимані чи Сєвєродонецьку – Зеленський

У Пентагоні пояснили, чому Росія просувається на Донбасі

Янукович написав українцям, що Україні загрожує Польща, а з Росією не можна говорити з позиції сили

УПЦ МП оголосив демарш патріарху Кирилу: буде "незалежною"

Зеленський розповів, як закінчити війну за тижні

У Кремлі знову заговорили про штурм Києва – росЗМІ

Усі новини...
Путін
У Литві відбулася секретна конференція, на якій обговорювали сценарії Росії без Путіна – Bild
Глава МЗС Британії: Якщо Путін виграє, ми ніколи не почуватимемося в безпеці
Путін ціною великих втрат прогризає землю на Донбасі - Джонсон
Останні новини
03:00
"Антонов" заперечив, що уламки "Мрії" вивезли на брухт
02:43
Луганщина: Сєвєродонецьк не відрізаний, іде бій, ще є сили воювати — Гайдай
02:15
Сенат США пропонує визнати знаряддям війни створення РФ загрози голоду
02:00
Іран заявив про затримання двох грецьких танкерів у відповідь на дії США
01:15
CNN: Один з запусків ракет Північною Кореєю був "незвичайним"
00:30
Донеччина: Росіяни вбили п'ятьох цивільних
23:53
Порошенко виїжджає за кордон на Львівщині: в команді кажуть "відрядження"
23:30
ВІДЕОРосія помиляється, сподіваючись надовго закріпитись в Лимані чи Сєвєродонецьку – Зеленський
23:20
Повітряні сили порахували збитих "пташок" ворога і розповіли подробиці бою в небі
23:18
Пентагон ще не ухвалив рішення про постачання Україні MLRS
Усі новини...