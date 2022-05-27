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Канцлер Австрии говорит, что Путин готов активизировать обмен пленными с Украиной

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 18:46
австрийский канцлер карл нехаммер. фото: getty images

Канцлер Австрии Карл Негаммер заявил, что президент РФ Владимир Путин готов интенсифицировать процесс обмена пленными с Украиной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kurier.

В пятницу Негаммер провел телефонный разговор с Путиным, длившийся 45 минут. Разговор проходил в присутствии переводчиков и без видеозаписи. Поскольку Путин говорит по-немецки, то иногда даже не ожидал перевода, а отвечал сразу.

"Разговор был очень напряженным, очень серьезным", — подытожил Негаммер.

"Путин дал положительные сигналы, чтобы разрешить решение по экспорту украинского зерна через морские порты Черного моря. Я также доложу об этом Генеральному секретарю ООН, чтобы ООН могла использовать свою миссию, чтобы найти решение о продовольственной безопасности мира. Во-вторых, Путин заверил, что усилия по обмену пленными снова будут активизированы, он уверен, что такой обмен будет возможен в ближайшее время. В-третьих, Путин заверил, что у Международного комитета Красного Креста будет свободный доступ к украинским военнопленным, однако он также требует, чтобы этот доступ был предоставлен российским военнопленным в Украине" - рассказал австрийский канцлер.

По словам Нехаммера, "зашедший в тупик обмен пленными" должен возобновляться всякий раз, когда есть контакт с враждующими сторонами.

Канцлер заявил Путину о "страдании войны" и снова настаивал на безопасной "гуманитарной помощи". Красный Крест должен иметь доступ к раненым с обеих сторон, подчеркнул он.

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Темы: ПутинпленныеобменАвстрия
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