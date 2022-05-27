Ворог намагається скувати українські сили і не допустити перекидання військ – Генштаб

Російські окупанти зосередили свої зусилля на тому, аби скувати українських захисників та недопустити перекидання українських сил.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Деталі: На Волинському та Поліському напрямках до семи батальйонів ЗС Білорусі продовжують виконувати завдання з посилення ділянки українсько-білоруського кордону. Зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території Білорусі.

В Гомельській області, у безпосередній близькості від кордону з Україною, розгорнуто маневрову групу радіоелектронної боротьби зі складу ЗС Білорусі.

На Сіверському напрямку противник продовжує посилювати ділянку українсько-російського кордону в Брянській та Курській областях, щоб недопустити перекидати Сили оборони України на інші напрямки.

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати займані позиції та не допустити подальше просування українських підрозділів у напрямку держкордону.

Окупанти продовжують обстріли та здійснюють дистанційне мінування ймовірних маршрутів висування підрозділів українських військ.

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Щоб покращити логістичне забезпечення ворог намагається відновити пошкоджену залізницю.

На Слов’янському напрямку ворог обстрілював з артилерії населені пункти Святогірськ, Богородичне та Вірнопілля. Крім того. Російські загарбники застосували авіацію для ударів по Слов’янську та Довгенькому.

На Лиманському напрямку ворог намагається витіснити українські підрозділи з населеного пункту Лиман та розвинути наступ на Слов’янськ. Обстріляв із мінометів і реактивних систем залпового вогню райони населених пунктів Озерне та Діброва. Також завдав авіаудару в районі Сіверська.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти, за підтримки артилерії, здійснювали штурмові дії у районах населених пунктів Щедрищеве, Борівське і Тошківка, бойові дії тривають.

Ворог намагається покращити тактичне положення на Бахмутському напрямку, порушити шляхи логістичного забезпечення наших військ. Проводив штурми в районах населених пунктів Комишуваха, Берестове, Білогорівка, успіху не мав.

На Авдіївському напрямку противник застосував артилерію по цивільній інфраструктурі в районах населених пунктів Новобахмутівка, Кам’янка, Авдіївка, Піск та Мар’їнка.

На Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог застосував міномети, реактивну та ствольну артилерію уздовж лінії зіткнення. Завдав авіаційних ударів із літаків штурмової авіації Су-25 в районах Малої Токмачки та Оріхова.

На Південнобузькому напрямку агресор основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів, сковує дії українських військ.

На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворог, у рамках логістичного забезпечення та доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, перемістив до Херсонської області автомобільну техніку, бойові броньовані машини та реактивні системи залпового вогню.

Кораблі чорноморського флоту в акваторіях Чорного та Азовського морів продовжують виконувати завдання з ізоляції району ведення бойових дій, ведення розвідки та вогневої підтримки на приморському напрямку.