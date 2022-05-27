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Враг пытается сковать украинские силы и не допустить переброску войск – Генштаб

Мазуренко Алена Пятница, 27 мая 2022, 18:58
фото: Генштаб

Российские оккупанты сосредоточили свои усилия на том, чтобы сковать украинских защитников и не допустить переброску украинских сил.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов ВС Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению участка украинско-белорусской границы. Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

В Гомельской области, в непосредственной близости от границы с Украиной, развернута маневровая группа радиоэлектронной борьбы из состава ВС Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает усиливать участок украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, чтобы не допустить переброски Силы обороны Украины на другие направления.

На Слобожанском направлении враг пытается удержать занимаемые позиции и не допустить дальнейшее продвижение украинских подразделений в направлении госграницы.

Оккупанты продолжают обстрелы и осуществляют дистанционное минирование вероятных маршрутов выдвижения подразделений украинских войск.

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Чтобы улучшить логистическое обеспечение, враг пытается восстановить поврежденную железную дорогу.

В Славянском направлении враг обстреливал из артиллерии населенные пункты Святогорск, Богородичное и Вернополье. Кроме того, российские захватчики применили авиацию для ударов по Славянску и Довгенькому.

В Лиманском направлении враг пытается вытеснить украинские подразделения из населенного пункта Лиман и развить наступление на Славянск. Обстреляли из минометов и реактивных систем залпового огня районы населенных пунктов Озерное и Диброва. Также нанес авиаудар в районе Северска.

На Северодонецком направлении российские оккупанты, при поддержке артиллерии, совершали штурмовые действия в районах населенных пунктов Щедрищево, Боровское и Тошковка, боевые действия продолжаются.

Враг пытается улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении, нарушить пути логистического обеспечения наших войск. Проводил штурмы в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово, Белогоровка, успеха не имел.

На Авдеевском направлении противник применил артиллерию по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Каменка, Авдеевка, Песк и Марьинка.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг применил минометы, реактивную и ствольную артиллерию вдоль линии соприкосновения. Нанес авиационные удары с самолетов штурмовой авиации Су-25 в районах Малой Токмачки и Орехова.

На Южнобужском направлении агрессор основные усилия сосредотачивает на содержании занятых рубежей, сковывает действия украинских войск.

На Николаевском и Криворожском направлениях враг, в рамках логистического обеспечения и доукомплектования понесших потерь подразделений, переместил в Херсонскую область автомобильную технику, боевые бронированные машины и реактивные системы залпового огня.

Корабли черноморского флота в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района ведении боевых действий, разведке и огневой поддержки на приморском направлении.

Темы: Генштаб
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