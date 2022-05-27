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Зеленський поговорив з прем’єром Італії про шляхи запобігання продовольчій кризі

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 19:11

Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єром Італії Маріо Драгі, який напередодні мав розмову з президентом РФ Владіміром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Італії Маріо Драгі. Поінформував про ситуацію на фронті. Очікуємо від партнерів подальшої оборонної підтримки України. Порушив питання постачання пального. Обговорили шляхи запобігання продовольчій кризі. Маємо спільно розблокувати українські порти", - написав Зеленський у Twitter.

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Напередодні відбулася розмова Драгі з Путіним, яка стосувалася шляхів вирішення продовольчої кризи.

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Драгі після неї заявив, що не побачив жодних ознак того, щоб російська сторона прагнула до миру.

Теми: ІталіяЗеленський
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