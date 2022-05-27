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Зеленский поговорил с премьером Италии о путях предотвращения продовольственного кризиса

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 19:11

Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьером Италии Марио Драги, который накануне разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Марио Драги. Проинформировал о ситуации на фронте. Ожидаем от партнеров дальнейшей оборонной поддержки Украины. Поднял вопрос поставки горючего. Обсудили пути предотвращения продовольственного кризиса. Должны совместно разблокировать украинские порты", - написал Зеленский в Twitter.

Накануне состоялся разговор Драги с Путиным, касавшийся путей разрешения продовольственного кризиса.

Драги после него заявил, что не увидел никаких признаков того, чтобы российская сторона стремилась к миру.

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Темы: ИталияЗеленский
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