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Україна просить Німеччину призупинити "Північний потік-1"

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 19:25

"Оператор ГТС України" та НАК "Нафтогаз України" направили звернення до Міністерства економіки Німеччини та регулятора BNetzA про припинення наданих раніше винятків у законодавстві для газопроводу "Північний Потік-1.

Про це повідомив керівник українського оператора Сергій Макогон, пише "Європейська правда" із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Макогон зазначив, що надані "Північного потоку-1" винятки базувалися на тому, що цей газопровід сприятиме зміцненню безпеки постачання газу до Європи, принципам ринкової конкуренції та енергетичної солідарності континенту.

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"Але ми бачимо, що Росія повністю порушує такі принципи. Ми знаємо, що вони створили штучний газовий дефіцит минулого року, що вони в односторонньому порядку наполягають на оплаті за газ у рублях, що Росія в односторонньому порядку призупинила постачання газу до Польщі, Болгарії та Фінляндії", - сказав він.

Крім того, РФ захопила частину територій України, на яких розташовані об'єкти газотранспортної інфраструктури.

"Тому ми бачимо, що підстави, на яких давалися ці винятки для "ПП1", наразі уже не відповідають дійсності. Ми пропонуємо німецькому уряду переглянути ці винятки та фактично призупинити або суттєво обмежити постачання газу до Європи через "ПП1", - додав Макогон.

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За словами голови ОГТСУ, у разі ухвалення такого рішення європейські споживачі не постраждають, оскільки є достатньо вільних потужностей для транзиту російського газу до ЄС, зокрема через ГТС України.

Макогон нагадав, що прокачування газу через газовимірювальну станцію "Суджа" можливе обсягом 244 млн куб. м на добу за поточного використання цього маршруту близько 45 млн куб. м.

У травні 2020 року Федеральне мережеве агентство Німеччини надало газопроводу "Північний потік" можливість відступити від застосування основних положень Газової директиви ЄС.

Регулятор зазначив, що газопровід зробив внесок у безпеку постачань і не завдав шкоди конкуренції на європейському внутрішньому газовому ринку.

Теми: Німеччинагазсанкції
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