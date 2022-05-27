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Украина просит Германию приостановить "Северный поток-1"

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 19:25

"Оператор ГТС Украины" и НАК "Нафтогаз Украины" направили обращение в Министерство экономики Германии и регулятор BNetzA о прекращении предоставленных ранее исключений в законодательстве для газопровода "Северный Поток-1".

Об этом сообщил руководитель украинского оператора Сергей Макогон, пишет "Европейская правда" со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Макогон отметил, что предоставленные "Северного потока-1" исключения базировались на том, что этот газопровод будет способствовать укреплению безопасности поставок газа в Европу, принципам рыночной конкуренции и энергетической солидарности континента.

"Но мы видим, что Россия полностью нарушает такие принципы. Мы знаем, что они создали искусственный газовый дефицит в прошлом году, что они в одностороннем порядке настаивают на оплате за газ в рублях, что Россия в одностороннем порядке приостановила поставки газа в Польшу, Болгарию и Финляндии", – сказал он.

Кроме того, РФ захватила часть территории Украины, на которых расположены объекты газотранспортной инфраструктуры.

"Поэтому мы видим, что основания, на которых давались эти исключения для "ПП1", уже не соответствуют действительности. Мы предлагаем немецкому правительству пересмотреть эти исключения и фактически приостановить или существенно ограничить поставки газа в Европу через "ПП1", - добавил Макогон.

По словам главы ОГТСУ, в случае принятия такого решения европейские потребители не пострадают, поскольку достаточно свободных мощностей для транзита российского газа в ЕС, в частности через ГТС Украины.

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Макогон напомнил, что прокачка газа через газоизмерительную станцию ​​"Суджа" возможна объемом 244 млн куб. м в сутки при текущем использовании этого маршрута около 45 млн. куб. м.

В мае 2020 года Федеральное сетевое агентство Германии предоставило газопроводу "Северный поток" возможность отступить от применения основных положений Газовой директивы ЕС.

Регулятор отметил, что газопровод внес вклад в безопасность поставок и не нанес ущерба конкуренции на европейском внутреннем газовом рынке.

Темы: Германиягазсанкции
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