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Україну запросили на зустріч міністрів оборони країн НАТО

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 19:50

Міністр оборони України Олексій Резніков візьме участь у зустрічі НАТО на рівні глав оборонних відомств, що відбудеться 15-16 червня в Брюсселі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Альянсу.

Міністри оборони України, Грузії, Фінляндії, Швеції та представники Європейського Союзу візьмуть участь у робочій вечері 15 червня. Вона буде закритою для ЗМІ.

Детальнішу програму заходів в Альянсі обіцяють оприлюднити ближче до дня зустрічі міністрів оборони.

Того ж дня в штаб-квартирі НАТО відбудеться третє засідання Контактної групи з оборони України, яке організовуватимуть Сполучені Штати.

За підсумками другої зустрічі контактної групи 20 країн оголосили про нові пакети безпекової допомоги для України, включно з передачею критично необхідних артилерійських систем і боєприпасів.

Зокрема Данія передасть Україні протикорабельні ракети Harpoon і пускові установки для них. А Чехія передала Україні бойові гелікоптери, танки та ракетні системи для боротьби з російським вторгненням.

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Теми: НАТОУкраїна
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