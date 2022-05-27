Украину пригласили на встречу министров обороны стран НАТО

Министр обороны Украины Алексей Резников примет участие во встрече НАТО на уровне глав оборонных ведомств, которая состоится 15-16 июня в Брюсселе.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщила пресс-служба Альянса.

Министры обороны Украины, Грузии, Финляндии, Швеции и представители Европейского Союза примут участие в рабочем ужине 15 июня. Он будет закрыт для СМИ.

Реклама:

Более подробную программу мероприятий в Альянсе обещают обнародовать ближе к дню встречи министров обороны.

В тот же день в штаб-квартире НАТО состоится третье заседание Контактной группы по обороне Украины, организованное Соединенными Штатами.

По итогам второй встречи контактной группы 20 стран объявили о новых пакетах безопасности для Украины, включая передачу критически необходимых артиллерийских систем и боеприпасов.

ВИДЕО ДНЯ

В частности, Дания передаст Украине противокорабельные ракеты Harpoon и пусковые установки для них. Чехия же передала Украине боевые вертолеты, танки и ракетные системы для борьбы с российским вторжением.