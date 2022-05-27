Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Із Лисичанська евакуювали 31 людину – Гайдай

Мазуренко Альона П'ятниця, 27 травня 2022, 19:55

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що 27 травня вдалося евакуювати 31 людину із Лисичанська. Також на Луганщину завезли гумвантаж, але втратили лобове скло машини. 

Джерело: Сергій Гайдай у Facebook

Дослівно: "Це була одна з найважчих евакуацій за останній час, але найпродуктивніша. Патрульні поліцейські приїхали до Лисичанська забрати сімох людей, які заздалегідь повідомили, що хочуть евакуюватися.

Патрульних це не влаштувало, і почалася психологічна розмова…декілька годин вмовлянь і 31 людина вже сиділа в броньованій автівці, з них 13 дітей. Одну жінку передали лікарям, адже днями вона перенесла інсульт".

Деталі: За словами Гайдая в автівці, яка везла гумвантаж для тих, хто залишився в області, ударною хвилею пошкоджено лобове скло.

 
 

Теми: Луганська областьевакуаціявійнаокупація
Головне сьогодні

CNN: Один з запусків ракет Північною Кореєю був "незвичайним"

Порошенко виїжджає за кордон на Львівщині: в команді кажуть "відрядження"

ВІДЕОРосія помиляється, сподіваючись надовго закріпитись в Лимані чи Сєвєродонецьку – Зеленський

У Пентагоні пояснили, чому Росія просувається на Донбасі

Янукович написав українцям, що Україні загрожує Польща, а з Росією не можна говорити з позиції сили

УПЦ МП оголосив демарш патріарху Кирилу: буде "незалежною"

Усі новини...
Луганська область
Сєвєродонецьк: ворог стоїть на 2/3 периметру, але місто не оточене – голова адміністрації
Росіяни проривались на Луганщині: загинули 5 мешканців, багато руйнувань
Українські захисники продовжують стримувати РФ на сході, відбили 12 атак – зведення
Останні новини
04:30
ISW: Росіяни не вправні в боях в місті, тож не рухатимуться Сєвєродонецьком швидко
03:49
Херсонщина: Росіяни притягнули ешелон 50-річних Т-62 — ОК "Південь"
03:00
"Антонов" заперечив, що уламки "Мрії" вивезли на брухт
02:43
Луганщина: Сєвєродонецьк не відрізаний, іде бій, ще є сили воювати — Гайдай
02:15
Сенат США пропонує визнати знаряддям війни створення РФ загрози голоду
02:00
Іран заявив про затримання двох грецьких танкерів у відповідь на дії США
01:15
CNN: Один з запусків ракет Північною Кореєю був "незвичайним"
00:30
Донеччина: Росіяни вбили п'ятьох цивільних
23:53
Порошенко виїжджає за кордон на Львівщині: в команді кажуть "відрядження"
23:30
ВІДЕОРосія помиляється, сподіваючись надовго закріпитись в Лимані чи Сєвєродонецьку – Зеленський
Усі новини...