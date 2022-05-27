Із Лисичанська евакуювали 31 людину – Гайдай

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що 27 травня вдалося евакуювати 31 людину із Лисичанська. Також на Луганщину завезли гумвантаж, але втратили лобове скло машини.

Джерело: Сергій Гайдай у Facebook



Дослівно: "Це була одна з найважчих евакуацій за останній час, але найпродуктивніша. Патрульні поліцейські приїхали до Лисичанська забрати сімох людей, які заздалегідь повідомили, що хочуть евакуюватися.

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Патрульних це не влаштувало, і почалася психологічна розмова…декілька годин вмовлянь і 31 людина вже сиділа в броньованій автівці, з них 13 дітей. Одну жінку передали лікарям, адже днями вона перенесла інсульт".

Деталі: За словами Гайдая в автівці, яка везла гумвантаж для тих, хто залишився в області, ударною хвилею пошкоджено лобове скло.