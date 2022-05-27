Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Из Лисичанска эвакуировали 31 человека – Гайдай

Мазуренко Алена Пятница, 27 мая 2022, 19:55

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что 27 мая удалось эвакуировать 31 человека из Лисичанска. Также на Луганщину завезли гуманитарную помощь, но потеряли лобовое стекло машины.

Источник: Сергей Гайдай в Facebook

Дословно: "Это была одна из самых тяжелых эвакуаций за последнее время, но самая продуктивная. Патрульные полицейские приехали в Лисичанск забрать семерых людей, которые заранее сообщили, что хотят эвакуироваться.

Патрульных это не устроило, и начался психологический разговор… несколько часов уговоров и 31 человек уже сидел в бронированном автомобиле, из них 13 детей. Одну женщину передали врачам, ведь на днях она перенесла инсульт.

Детали: По словам Гайдая в автомобиле, который вез гуманитарную помощь для тех, кто остался в области, ударной волной повреждено лобовое стекло.

 
 

Темы: Луганская областьэвакуациявойнаоккупация
Главное сегодня

В Украину прибыли новые 155-мм САУ и ракеты Harpoon – министр обороны

фотоИз моря выловили спасательный круг и буй крейсера-утопленника "Москва"

Зеленский – премьеру Нидерландов: если Украине не место в ЕС, скажите это четко

Наев: Ситуация на фронте сложная, но полностью контролируемая

Защитники Украины уже уничтожили 30 тысяч оккупантов

Россия предостерегает США от поставки Украине дальнобойных ракетных вооружений

Все новости...
Луганская область
Северодонецк: враг стоит на 2/3 периметра, но город не оцеплен – глава администрации
Россияне прорывались в Луганской области: погибли 5 жителей, много разрушений
Украинские защитники продолжают сдерживать РФ на востоке, отразили 12 атак – сводка
Последние новости
12:11
Хроника 94-го дня войны. Онлайн
12:11
Оккупанты второй день подряд обстреливают город под Харьковом
11:48
В Украину прибыли новые 155-мм САУ и ракеты Harpoon – министр обороны
11:45
видеоУкраинская арта устроила россиянам "адскую вечеринку" на хуторе близ Гуляйполя
11:42
Оккупанты разрушили 9 объектов культурного наследия Украины: карта
11:39
Безопасность, тарифы и бесплатный роуминг. Как мобильные операторы работают во время войны
11:34
Россия устроила ракетные стрельбы возле Финляндии и Швеции
11:26
Трамп: США следует финансировать безопасные школы, а затем Украину
11:13
Реквием по девяносто первому
11:08
Шри-Ланка решила покупать нефть у РФ на фоне кризиса
Все новости...