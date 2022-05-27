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Из Лисичанска эвакуировали 31 человека – Гайдай

Алена МазуренкоПятница, 27 мая 2022, 19:55
Из Лисичанска эвакуировали 31 человека – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что 27 мая удалось эвакуировать 31 человека из Лисичанска. Также на Луганщину завезли гуманитарную помощь, но потеряли лобовое стекло машины.

Источник: Сергей Гайдай в Facebook

Дословно: "Это была одна из самых тяжелых эвакуаций за последнее время, но самая продуктивная. Патрульные полицейские приехали в Лисичанск забрать семерых людей, которые заранее сообщили, что хотят эвакуироваться.

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Патрульных это не устроило, и начался психологический разговор… несколько часов уговоров и 31 человек уже сидел в бронированном автомобиле, из них 13 детей. Одну женщину передали врачам, ведь на днях она перенесла инсульт.

Детали: По словам Гайдая в автомобиле, который вез гуманитарную помощь для тех, кто остался в области, ударной волной повреждено лобовое стекло.

 
 

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Темы: Луганская областьэвакуациявойнаоккупация
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