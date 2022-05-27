Над Харківщиною українські десантники Перуном "приземлили" ворожий Ка-52

Над Харківською областю українські десантники знищили черговий російський бойовий вертоліт Ка-52 "Алігатор".

Джерело: командування десантно-штурмових військ ЗСУ

Дослівно: "Військовослужбовцями зенітного ракетно-артилерійського дивізіону 95 окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ було збито черговий бойовий вертоліт російських окупантів Ка-52 "Алігатор".

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Ворожий гвинтокрил знищено в районі Харківщині із застосуванням переносного зенітно-ракетного комплексу "Перун".

Деталі: Повідомляється, що на бойовому рахунку воїнів ДШВ ЗСУ це вже 67 повітряна ціль.