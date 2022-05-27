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Над Харьковщиной украинские десантники Перуном "приземлили" вражеский Ка-52

Алена МазуренкоПятница, 27 мая 2022, 20:18
Над Харьковщиной украинские десантники Перуном приземлили вражеский Ка-52
ФОТО: GETTY IMAGES

Над Харьковской областью украинские десантники уничтожили очередной российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Источник: командование десантно-штурмовых войск ВСУ

Дословно: "Военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

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Вражеский вертолет уничтожен в районе Харьковщины с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".

Детали: Сообщается, что на боевом счете воинов ДШВ ВСУ это уже 67 воздушная цель.

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Темы: Харьковская областьавиаРосcияУкраина
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