Над Харьковщиной украинские десантники Перуном "приземлили" вражеский Ка-52

Над Харьковской областью украинские десантники уничтожили очередной российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Источник: командование десантно-штурмовых войск ВСУ

Дословно: "Военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

Вражеский вертолет уничтожен в районе Харьковщины с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".

Детали: Сообщается, что на боевом счете воинов ДШВ ВСУ это уже 67 воздушная цель.