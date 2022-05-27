Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Над Харьковщиной украинские десантники Перуном "приземлили" вражеский Ка-52

Мазуренко Алена Пятница, 27 мая 2022, 20:18
ФОТО: GETTY IMAGES

Над Харьковской областью украинские десантники уничтожили очередной российский боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор".

Источник: командование десантно-штурмовых войск ВСУ

Дословно: "Военнослужащими зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона 95 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ был сбит очередной боевой вертолет российских оккупантов Ка-52 "Аллигатор".

Вражеский вертолет уничтожен в районе Харьковщины с применением переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун".

Детали: Сообщается, что на боевом счете воинов ДШВ ВСУ это уже 67 воздушная цель.

Темы: Харьковская областьавиаРосcияУкраина
Главное сегодня

В Украину прибыли новые 155-мм САУ и ракеты Harpoon – министр обороны

фотоИз моря выловили спасательный круг и буй крейсера-утопленника "Москва"

Зеленский – премьеру Нидерландов: если Украине не место в ЕС, скажите это четко

Наев: Ситуация на фронте сложная, но полностью контролируемая

Защитники Украины уже уничтожили 30 тысяч оккупантов

Россия предостерегает США от поставки Украине дальнобойных ракетных вооружений

Все новости...
Харьковская область
Оккупанты вывозят из Харьковщины семечки и выдают свои "документы"
В Херсонской области российских военных разместили в колонии – разведка
На Харьковщине оккупанты развернули новейший комплекс РЭБ – Минобороны
Последние новости
12:38
фотоОккупанты обстреляли жилые кварталы Николаева, есть раненые – мэр
12:26
ЕС изучает возможность военно-морской миссии по разблокированию экспорта Украины - El Pais
12:16
"Не считывался QR-код": почему Порошенко не выпустили из Украины - источники
12:11
Хроника 94-го дня войны. Онлайн
12:11
Оккупанты второй день подряд обстреливают город под Харьковом
11:48
В Украину прибыли новые 155-мм САУ и ракеты Harpoon – министр обороны
11:45
видеоУкраинская арта устроила россиянам "адскую вечеринку" на хуторе близ Гуляйполя
11:42
Оккупанты разрушили 9 объектов культурного наследия Украины: карта
11:39
Безопасность, тарифы и бесплатный роуминг. Как мобильные операторы работают во время войны
11:34
Россия устроила ракетные стрельбы возле Финляндии и Швеции
Все новости...