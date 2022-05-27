УПЦ МП оголосив демарш патріарху Кирилу: буде "незалежною"

Собор Української православної церкви Московського патріархату заявив, що не згоден із предстоятелем власної церкви патріархом Кирилом у питанні війни Росії з Україною.

Джерело: Рішення Собору УПЦ МП.

Дослівно: "Виражаємо незгоду з позицією Патріарха Московського і всієї Русі Кирила щодо війни в Україні".

Деталі: Крім того, у рішенні Собору йдеться, що УПЦ буде діяти як самостійна церква.

Дослівно: "Собор ухвалив відповідні доповнення і зміни до Статуту про управління Української Православної Церкви, що свідчать про повну самостійність і незалежність".

Які зміни прийнято, поки не оголошено, проте про від'єднання УПЦ від Російської православної церкви в заяві не йдеться.

Серед таких рішень зокрема на Соборі піднімалось питання самостійного мироваріння, обговорювався дозвіл єпархіям самостійно вирішувати питання власного життя в умовах війни, якщо погодження з Синодом неможливе. Також Собор розмірковує про створення закордонних парафій для українських біженців.

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Окремо обговорювалось питання об’єднання православних церков. Собор повторив позицію УПЦ, яка не визнає канонічність Православної церкви України із предстоятелем митрополитом Онуфрієм. По суті УПЦ МП відкинула ідею об’єднання на базі визнаної Вселенським патріархом ПЦУ.

Цитата: "Для того, щоб діалог відбувся, представникам ПЦУ необхідно:

припинити силові захоплення храмів та примусові переводи парафій Української Православної Церкви.

усвідомити, що їхній канонічний статус, як він зафіксований у "Статуті Православної Церкви України", є фактично неавтокефальним і значно поступається свободам і можливостям у реалізації церковної діяльності, які передбачені Статутом про управління Української Православної Церкви.

вирішити питання канонічності ієрархії ПЦУ, адже для Української Православної Церкви, як і для більшості Помісних Православних Церков, є цілком очевидним, що для визнання канонічності ієрархії ПЦУ необхідне відновлення апостольської спадкоємності її єпископів".

Передісторія: УПЦ Московського патріархату завжди мала права найширшої автономії і наполягала на своїй незалежності від Руської православної церкви, однак де-факто завжди була і залишається її частиною. Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрій є членом Синоду РПЦ.

Нові рішення Собору не можуть вплинути на канонічний статус УПЦ як частини РПЦ, вони лише засвідчують внутрішній конфлікт між Києвським і Московським престолами. Отримати повну автокефалію церква може лише шляхом отримання томоса від церкви-матері, якою для УПЦ МП є РПЦ.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії, у значній частині парафій УПЦ МП почалось невдоволення позицією Кирила, який, по суті, благословив дії РФ в Україні.

Після 24 лютого уже більше 400 приходів УПЦ МП перейшло до ПЦУ.