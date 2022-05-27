УПЦ МП объявила демарш патриарху Кириллу: будет "независимой"

Собор Украинской православной церкви Московского патриархата заявил, что не согласен с предстоятелем собственной церкви патриархом Кириллом по вопросу войны России с Украиной.

Источник: Решение Собора УПЦ МП.

Дословно: "Выражаем несогласие с позицией Патриарха Московского и всея Руси Кирилла по поводу войны в Украине".

Детали: Кроме того, в решении Собора говорится, что УПЦ будет действовать как самостоятельная церковь.

Дословно: "Собор принял соответствующие дополнения и изменения в Устав об управлении Украинской Православной Церквой, свидетельствующие о полной самостоятельности и независимости".

Какие изменения приняты, поки не объявлено, однако речь об отсоединении УПЦ от Русской православной церкви в заявлении не идет.

Среди таких решений в частности на Соборе поднимался вопрос самостоятельного мироварения, обсуждалось разрешение епархиям самостоятельно решать вопросы собственной жизни в условиях войны, если согласование с Синодом невозможно. Также Собор размышляет о создании зарубежных приходов для украинских беженцев.

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Подробности: Отдельно обсуждался вопрос объединения православных церквей. Собор повторил позицию УПЦ, не признающую каноничность Православной церкви Украины с предстоятелем митрополитом Онуфрием. По сути, УПЦ МП отвергла идею объединения на базе признанной Вселенским патриархом ПЦУ.

Цитата: "Для того чтобы диалог состоялся, представителям ПЦУ необходимо:

прекратить захват храмов и принудительные переводы приходов Украинской Православной Церкви.

осознать, что их канонический статус, как он зафиксирован в "Уставе Православной Церкви Украины", фактически неавтокефален и значительно уступает свободам и возможностям в реализации церковной деятельности, которые предусмотрены Уставом об управлении Украинской Православной Церкви.

решить вопрос каноничности иерархии ПЦУ, ведь для Украинской Православной Церкви, как и для большинства Поместных Православных Церквей, вполне очевидно, что для признания каноничности иерархии ПЦУ необходимо восстановление апостольской наследственности ее епископов".

Предыстория: УПЦ Московского патриархата всегда имела права самой широкой автономии и настаивала на своей независимости от Русской православной церкви, однако де-факто всегда была и остается ее частью. Предстоятель УПЦ митрополит Онуфрий является членом Синода РПЦ.

Новые решения Собора УПЦ не могут повлиять на ее канонический статус УПЦ как части РПЦ, они лишь подтверждают внутренний конфликт между Киевским и Московским престолами. Получить полную автокефалию церковь может только путем получением томоса от церкви-матери, которой для УПЦ МП является РПЦ.

После начала полномасштабного вторжения России в значительной части приходов УПЦ МП началось недовольство позицией Кирилла, который, по сути, благословил действия РФ в Украине.

После 24 февраля уже более 400 приходов УПЦ МП перешли в ПЦУ.