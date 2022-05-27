Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Окупанти вивозять із Харківщини насіння й видають свої "документи"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 27 травня 2022, 20:32
Окупанти вивозять із Харківщини насіння й видають свої документи
Борова Харківської області

У четвер із окупованої Борової Харківської області росіяни вивезли щонайменше 15 КАМАЗів соняшникового насіння в бік окупованих районів Луганщини.

Джерело: Борівська селищна рада

Дослівно: "Із захоплених територій окупанти продовжують масово викрадати сільськогосподарську продукцію минулорічного урожаю. Вчора з Борової було вивезено щонайменше 15 КАМАЗів соняшникового насіння. Вантажівки виїхали в напрямку Старобільська (окупована територія Луганської обл.)".

Реклама:

Деталі: Селищна рада також повідомляє, що у Боровій окупанти почали видавати надруковані на принтері документи типу свідоцтв про народження та смерть, посвідчення тощо, де значиться, що Борова належить до Куп’янського району Бєлгородської області РФ. Водночас у самому окупованому Куп’янську ходять бланки із записом: "м. Куп’янськ, Луганська область, РФ". Селищна рада наголосила, що ці "документи" не мають жодної правової сили.

Разом з тим, підприємцям та фермерам на окупованих територіях Борівської громади окупанти ставлять за умову 50% прибутку/урожаю віддавати окупаційній владі. Тим, хто не погоджується, погрожують відібрати бізнес/землі/майно та передати іншим, зручним "власникам".

Бойові дії на території Борівщини наразі не ведуться, але в населених пунктах громади в різній кількості постійно перебувають російські військові. За даними аеророзвідки, найбільше зосередження живої сили та техніки противника спостерігається на сході та півдні громади у селах, які територіально наближені до Луганської і Донецької областей. Також ворожі війська є у Підвисокому, Гороховатці та Бахтині.

ВІДЕО ДНЯ

Зазначається, що жителі окупованої громади продовжують виживати у складних умовах без мобільного зв’язку та інтернету. В деяких селах досі немає електрики. Продукти, які завозяться у магазини з РФ та ОРЛО, здебільшого низької якості. В аптеках спостерігається дефіцит ліків. Великою проблемою залишається відсутність можливості перевести гроші в готівку.

Теми: Харківська областьокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

Усі новини...
Харківська область
Майже 1500 людей вже евакуювали з Куп’янського району
Росіяни вдарили по харчовому підприємству у Куп’янську: убили охоронця
З Купʼянського району евакуйовано понад 300 дітей – Синєгубов
Останні новини
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
Усі новини...
Реклама: