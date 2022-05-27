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Окупанти вивозять із Харківщини насіння й видають свої "документи"

Катерина ТищенкоП'ятниця, 27 травня 2022, 20:32
Борова Харківської області

У четвер із окупованої Борової Харківської області росіяни вивезли щонайменше 15 КАМАЗів соняшникового насіння в бік окупованих районів Луганщини.

Джерело: Борівська селищна рада

Дослівно: "Із захоплених територій окупанти продовжують масово викрадати сільськогосподарську продукцію минулорічного урожаю. Вчора з Борової було вивезено щонайменше 15 КАМАЗів соняшникового насіння. Вантажівки виїхали в напрямку Старобільська (окупована територія Луганської обл.)".

Деталі: Селищна рада також повідомляє, що у Боровій окупанти почали видавати надруковані на принтері документи типу свідоцтв про народження та смерть, посвідчення тощо, де значиться, що Борова належить до Куп’янського району Бєлгородської області РФ. Водночас у самому окупованому Куп’янську ходять бланки із записом: "м. Куп’янськ, Луганська область, РФ". Селищна рада наголосила, що ці "документи" не мають жодної правової сили.

Разом з тим, підприємцям та фермерам на окупованих територіях Борівської громади окупанти ставлять за умову 50% прибутку/урожаю віддавати окупаційній владі. Тим, хто не погоджується, погрожують відібрати бізнес/землі/майно та передати іншим, зручним "власникам".

Бойові дії на території Борівщини наразі не ведуться, але в населених пунктах громади в різній кількості постійно перебувають російські військові. За даними аеророзвідки, найбільше зосередження живої сили та техніки противника спостерігається на сході та півдні громади у селах, які територіально наближені до Луганської і Донецької областей. Також ворожі війська є у Підвисокому, Гороховатці та Бахтині.

Зазначається, що жителі окупованої громади продовжують виживати у складних умовах без мобільного зв’язку та інтернету. В деяких селах досі немає електрики. Продукти, які завозяться у магазини з РФ та ОРЛО, здебільшого низької якості. В аптеках спостерігається дефіцит ліків. Великою проблемою залишається відсутність можливості перевести гроші в готівку.

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Теми: Харківська областьокупація
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