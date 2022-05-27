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Оккупанты вывозят из Харьковщины семечки и выдают свои "документы"

Катерина ТищенкоПятница, 27 мая 2022, 20:32
Боровая Харьковской области

В четверг из оккупированной Боровой Харьковской области россияне вывезли по меньшей мере 15 КАМАЗов семечек в сторону оккупированных районов Луганской области.

Источник: Боровский поселковый совет

Дословно: "С захваченных территорий оккупанты продолжают массово похищать сельскохозяйственную продукцию прошлогоднего урожая. Вчера из Боровой было вывезено по меньшей мере 15 КАМАЗов семян подсолнечника. Грузовики выехали в направлении Старобельска (оккупированная территория Луганской обл.)".

Детали: Поселковый совет также сообщает, что в Боровой оккупанты начали выдавать напечатанные на принтере документы типа свидетельств о рождении и смерти, удостоверений и т.п., где значится, что Боровая принадлежит к Купянскому району Белгородской области РФ. В то же время в самом оккупированном Купянске ходят бланки с записью: "г. Купянск, Луганская область, РФ". Поселковый совет подчеркнул, что эти "документы" не имеют никакой правовой силы.

Вместе с тем, предпринимателям и фермерам на оккупированных территориях Боровской общины оккупанты выдвигают условие 50% прибыли/урожая отдавать оккупационным властям. Не соглашающимся угрожают отобрать бизнес/земли/имущество и передать другим, удобным "владельцам".

Боевые действия на территории Боровской общины сейчас не ведутся, но в населенных пунктах общины в разном количестве постоянно находятся российские военные. По данным аэроразведки, наибольшее сосредоточение живой силы и техники противника наблюдается на востоке и юге общины в селах, территориально приближенных к Луганской и Донецкой областях. Также вражеские войска находятся в Подвысоком, Гороховатке и Бахтине.

Отмечается, что жители оккупированной общины продолжают выживать в сложных условиях без мобильной связи и интернета. В некоторых селах до сих пор нет электричества. Продукты, завозимые в магазины из РФ и ОРЛО, в основном низкого качества. В аптеках наблюдается дефицит лекарства. Большой проблемой остается отсутствие возможности обналичить деньги.

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Темы: Харьковская областьоккупация
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