Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Ще більше важкого озброєння на шляху зі США до України – Кулеба

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 20:58

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном постачання важкого озброєння Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Розмовляв з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення постійної підтримки України з боку США та світу. Важке озброєння на першому місці в нашому порядку денному, і до нас його наближається ще більше. Україна і США працюють рука об руку, щоб постачати наш продовольчий експорт, незважаючи на необачну блокаду Росії" - написав Кулеба у Twitter.

Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена готується надати Україні передові ракетні системи великої дальності, які зараз є основним запитом української сторони.

Головне сьогодні

CNN: Один з запусків ракет Північною Кореєю був "незвичайним"

Порошенко виїжджає за кордон на Львівщині: в команді кажуть "відрядження"

ВІДЕОРосія помиляється, сподіваючись надовго закріпитись в Лимані чи Сєвєродонецьку – Зеленський

У Пентагоні пояснили, чому Росія просувається на Донбасі

Янукович написав українцям, що Україні загрожує Польща, а з Росією не можна говорити з позиції сили

УПЦ МП оголосив демарш патріарху Кирилу: буде "незалежною"

Усі новини...
Останні новини
04:30
ISW: Росіяни не вправні в боях в місті, тож не рухатимуться Сєвєродонецьком швидко
03:49
Херсонщина: Росіяни притягнули ешелон 50-річних Т-62 — ОК "Південь"
03:00
"Антонов" заперечив, що уламки "Мрії" вивезли на брухт
02:43
Луганщина: Сєвєродонецьк не відрізаний, іде бій, ще є сили воювати — Гайдай
02:15
Сенат США пропонує визнати знаряддям війни створення РФ загрози голоду
02:00
Іран заявив про затримання двох грецьких танкерів у відповідь на дії США
01:15
CNN: Один з запусків ракет Північною Кореєю був "незвичайним"
00:30
Донеччина: Росіяни вбили п'ятьох цивільних
23:53
Порошенко виїжджає за кордон на Львівщині: в команді кажуть "відрядження"
23:30
ВІДЕОРосія помиляється, сподіваючись надовго закріпитись в Лимані чи Сєвєродонецьку – Зеленський
Усі новини...