Ще більше важкого озброєння на шляху зі США до України – Кулеба

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном постачання важкого озброєння Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Розмовляв з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення постійної підтримки України з боку США та світу. Важке озброєння на першому місці в нашому порядку денному, і до нас його наближається ще більше. Україна і США працюють рука об руку, щоб постачати наш продовольчий експорт, незважаючи на необачну блокаду Росії" - написав Кулеба у Twitter.

Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade.