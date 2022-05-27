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Ще більше важкого озброєння на шляху зі США до України – Кулеба

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 20:58

Глава МЗС Дмитро Кулеба обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном постачання важкого озброєння Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Розмовляв з держсекретарем Ентоні Блінкеном. Я ціную його особисті зусилля щодо забезпечення постійної підтримки України з боку США та світу. Важке озброєння на першому місці в нашому порядку денному, і до нас його наближається ще більше. Україна і США працюють рука об руку, щоб постачати наш продовольчий експорт, незважаючи на необачну блокаду Росії" - написав Кулеба у Twitter.

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Раніше ЗМІ повідомляли, що адміністрація Байдена готується надати Україні передові ракетні системи великої дальності, які зараз є основним запитом української сторони.

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