Еще больше тяжелого вооружения на пути из США в Украину – Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном поставки тяжелого вооружения Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Разговаривал с госсекретарем Энтони Блинкеном. Я ценю его личные усилия по обеспечению постоянной поддержки Украины со стороны США и мира. Тяжелое вооружение на первом месте в нашей повестке дня, и к нам его приближается еще больше. Украина и США работают рука об руку, чтобы поставлять наш продовольственный экспорт, несмотря на опрометчивую блокаду России", - написал Кулеба в Twitter.

Spoke with @SecBlinken. I value his personal efforts to ensure a sustained U.S. and global support for Ukraine. Heavy weapons on top of our agenda, and more are coming our way. Ukraine and the U.S. work hand in hand to deliver our food exports despite Russia’s reckless blockade.