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США не планують військове втручання для розблокування портів України - Пентагон

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 21:00

Сполучені Штати не розглядають варіант військового втручання для розблокування експорту українського зерна Чорним морем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Він наголосив, що у світі занепокоєні продовольчою кризою через блокаду Росією українських портів у Чорному морі.

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"Але президент (Байден - ред.) чітко заявив, що американські військові не воюватимуть в Україні. Це стосується і неба над Україною, і потенційного військово-морського конфлікту з Росією", - зазначив Кірбі.

Речник Пентагону нагадав, що деякі європейські країни зголосилися допомогти з вивезенням зерна залізницею.

"Міжнародна спільнота свідома того, як Путін перетворює тему продовольства на зброю", - додав він.

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Експорт зерна через морські порти України зупинився через війну Росії. Це ставить під загрозу постачання до Північної Африки та Азії зокрема.

Як повідомлялося, Єврокомісія 12 травня запропонувала план заходів, щоб допомогти Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію.

А джерела Reuters повідомляли, що Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.

Теми: СШАвійнаУкраїнаЧорне море
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