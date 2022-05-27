США не планують військове втручання для розблокування портів України - Пентагон

Сполучені Штати не розглядають варіант військового втручання для розблокування експорту українського зерна Чорним морем.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу в п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Він наголосив, що у світі занепокоєні продовольчою кризою через блокаду Росією українських портів у Чорному морі.

"Але президент (Байден - ред.) чітко заявив, що американські військові не воюватимуть в Україні. Це стосується і неба над Україною, і потенційного військово-морського конфлікту з Росією", - зазначив Кірбі.

Речник Пентагону нагадав, що деякі європейські країни зголосилися допомогти з вивезенням зерна залізницею.

"Міжнародна спільнота свідома того, як Путін перетворює тему продовольства на зброю", - додав він.

Експорт зерна через морські порти України зупинився через війну Росії. Це ставить під загрозу постачання до Північної Африки та Азії зокрема.

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Як повідомлялося, Єврокомісія 12 травня запропонувала план заходів, щоб допомогти Україні експортувати свою сільськогосподарську продукцію.

А джерела Reuters повідомляли, що Анкара веде переговори з Києвом та Москвою про відкриття коридору через Туреччину для експорту зерна з України.