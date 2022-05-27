США не планируют военное вмешательство для разблокирования портов Украины - Пентагон

Соединенные Штаты не рассматривают вариант военного вмешательства для разблокирования экспорта украинского зерна по Черному морю.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

Он подчеркнул, что в мире обеспокоены продовольственным кризисом из-за блокады Россией украинских портов в Черном море.

"Но президент (Байден – ред.) четко заявил, что американские военные не будут воевать в Украине. Это касается и неба над Украиной, и потенциального военно-морского конфликта с Россией", - отметил Кирби.

Спикер Пентагона напомнил, что некоторые европейские страны вызвались помочь с вывозом зерна по железной дороге.

"Международное сообщество осознает, как Путин превращает тему продовольствия в оружие", - добавил он.

Экспорт зерна через морские порты Украины остановился из-за войны войны России. Это ставит под угрозу поставки в Северную Африку и Азию в частности.

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Как сообщалось, Еврокомиссия 12 мая предложила план мер, чтобы помочь Украине экспортировать свою сельскохозяйственную продукцию.

Источники Reuters сообщали, что Анкара ведет переговоры с Киевом и Москвой об открытии коридора через Турцию для экспорта зерна из Украины.