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У Британії помічник міністра подав у відставку через скандал з вечірками

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 21:37

Помічник міністра внутрішніх справ Британії подав у відставку, заявивши про "глибоку недовіру" до уряду після оприлюднення доповіді з деталями скандальних вечірок в офісі прем’єра, які проводилися під час дії коронавірусних обмежень.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Пол Холмс пішов у відставку з посади помічника міністра внутрішніх справ Пріті Патель, стверджуючи, що його робота для виборців на посаді в Істлі була "заплямована токсичною культурою, яка, здається, пронизує офіс прем’єра".

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У звіті вищої держслужбовниці Сью Грей детально описано кілька вечірок на Даунінг стріт з помічниками, які пили та гуляли до пізньої ночі. Прем'єр-міністр Борис Джонсон відвідав деякі зібрання та виступив із промовами.

У заяві на своєму веб-сайті Холмс сказав, що був "шокований і розлючений" висновками Грей. "Мені зрозуміло, що з цими подіями виникла глибока недовіра як до уряду, так і до Консервативної партії", – додав він, зазначивши, що вважає за краще продовжити роботу на посаді депутата.

Ще чотири депутати від консерваторів приєдналися до закликів до Джонсона піти у відставку через скандал з вечірками, але не очікується, що найближчим часом буде ініційоване голосування щодо вотуму довіри прем'єру.

ВІДЕО ДНЯ

У п'ятницю прем’єр-міністр сказав, що впевнений, що колеги й надалі його підтримуватимуть.

Про скандал, який може коштувати Джонсону прем’єрської посади, читайте у статті  Проблеми у Бориса: чому британському прем'єру загрожує відставка

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