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В Британии помощник министра подал в отставку из-за скандала с вечеринками

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 21:37

Помощник министра внутренних дел Британии подал в отставку, заявив о "глубоком недоверии" правительству после обнародования доклада с деталями скандальных вечеринок в офисе премьера, которые проводились во время действия коронавирусных ограничений.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Пол Холмс ушел в отставку с должности помощника министра внутренних дел Прити Патель, утверждая, что его работа для избирателей в должности в Истле была "запятнана токсичной культурой, которая, кажется, пронизывает офис премьера".

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В отчете высшей госслужащей Сью Грей подробно описано несколько вечеринок на Даунинг стрит с помощниками, которые пили и гуляли до поздней ночи. Премьер-министр Борис Джонсон посетил некоторые собрания и выступил с речами.

В заявлении на своем веб-сайте Холмс сказал, что был "шокирован и взбешен" выводами Грэй. "Мне понятно, что с этими событиями возникло глубокое недоверие как к правительству, так и к Консервативной партии", – добавил он, отметив, что предпочитает продолжить работу в должности депутата.

Еще четыре депутата от консерваторов присоединились к призывам к Джонсону уйти в отставку из-за скандала с вечеринками, но не ожидается, что в ближайшее время будет инициировано голосование по вотуму доверия премьеру.

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В пятницу премьер-министр сказал, что уверен, что коллеги и дальше будут его поддерживать.

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