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У Пентагоні пояснили, чому Росія просувається на Донбасі

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 21:39

Останні досягнення Росії на Донбасі пов’язані з тим, що російські війська наступають на меншій території, а також із географією місцевості.

Як повідомляє "Європейська правда", про це на брифінгу у п’ятницю повідомив речник Пентагону Джон Кірбі.

Він нагадав, що наступ російських військ на Київ завершився провалом через логістичні проблеми, внаслідок яких колона техніки була розтягнута на десятки кілометрів далеко від джерел забезпечення.

"Донбас - це інша територія. Вона рівніша, більш відкрита, багато полів, малі міста й села. І оскільки він на сході України, то ближчий до кордонів Росії та їхніх ланцюгів постачання й ресурсів. Вони тепер більш обережно просуваються, щоб не зайти задалеко", - додав Кірбі.

Речник американського Міноборони додав, що просування РФ на Донбасі обмежується тим, що війська не хочуть відірватись від ланцюгів постачання.

"Частково це пов’язане з географією - близькістю до Росії та особливостями території. Але ще одна причина, чому вони лише поступово просуваються - звісно, не лише через український опір, а й тому, що вони не хочуть відійти надто далеко від джерел постачання", - зазначив він.

Водночас у Пентагоні не вважають, що Росії повністю вдалося впоратися з проблемами під час наступу - управлінням, забезпеченням інтеграцією наземних і повітряних операцій.

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"Вони аж ніяк не змогли опанувати їх", - підсумував Кірбі.

Він також повідомив, що Сполучені Штати не розглядають варіант військового втручання для розблокування експорту українського зерна Чорним морем.

Як повідомлялося, російські сухопутні війська продовжують спроби оточити Сєвєродонецьк та Лисичанськ, недавно захопивши кілька сіл на північний захід від Попасної, але українські сили продовжують зберігати контроль.

Теми: СШАРосіяДонбасвійна
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