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В Пентагоне объяснили, почему Россия продвигается на Донбассе

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 21:39

Последние достижения России в Донбассе связаны с тем, что российские войска наступают на меньшей территории, а также с географией местности.

Как сообщает "Европейская правда", об этом на брифинге в пятницу сообщил спикер Пентагона Джон Кирби.

Он напомнил, что наступление российских войск на Киев завершилось провалом из-за логистических проблем, в результате которых колонна техники была растянута на десятки километров вдали от источников обеспечения.

"Донбасс - это другая территория. Она более ровная, более открытая, много полей, малые города и села. И поскольку он на востоке Украины, то ближе к границам России и их цепям поставок и ресурсов. Они теперь более осторожно продвигаются, чтобы не зайти слишком далеко", – добавил Кирби.

Представитель американского Минобороны добавил, что продвижение РФ на Донбассе ограничивается тем, что войска не хотят оторваться от цепей поставок.

"Отчасти это связано с географией - близостью к России и особенностями территории. Но еще одна причина, почему они лишь постепенно продвигаются - конечно, не только из-за украинского сопротивления, но и потому, что они не хотят отойти слишком далеко от источников снабжения", – отметил он.

В то же время, в Пентагоне не считают, что России полностью удалось справиться с проблемами при наступлении - управлением, обеспечением интеграцией наземных и воздушных операций.

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"Они никак не смогли овладеть ими", - подытожил Кирби.

Он также сообщил, что Соединенные Штаты не рассматривают вариант военного вмешательства для разблокирования экспорта украинского зерна по Черному морю.

Как сообщалось, российские сухопутные войска продолжают попытки оцепить Северодонецк и Лисичанск, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной, но украинские силы продолжают сохранять контроль.

Темы: СШАРосcияДонбассвойна
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