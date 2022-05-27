У США вважають, що Путін зараз не піде на мирні переговори

Сполучені Штати вважають, що президент Росії Владімір Путін наразі не виявляє бажання вести мирні переговори з Україною.

Про це заявив речник Пентагону Джон Кірбі на брифінгу в п’ятницю, пише "Європейська правда".

"Як уже казав державний секретар США, Путін може просто тут і зараз зробити правильну річ: вивести війська і сісти за стіл переговорів із Зеленським та вести добросовісні перемовини. Зараз не схоже, щоб була надія для таких переговорів", - сказав Кірбі.

Він наголосив, що Путін "не виявив жодної зацікавленості в дипломатичному врегулюванні".

"Навпаки, він показав, що готовий продовжувати війну на Донбасі: продовжує нарощувати війська, стягувати техніку, завдавати авіаударів на меншій території України", - додав речник Пентагону.

Кірбі також зауважив, що за майже 100 днів війни Путін не досяг жодної стратегічної цілі у війні з Україною.

"Він не забрав суверенітет України - навпаки, він показав українцям, наскільки важливою незалежність насправді є, і вони борються за неї кожен день. Він не захопив столицю і не обезголовив уряд. Він не захопив жодного великого міста, окрім Маріуполя", - пояснив представник американського Міноборони.

ВІДЕО ДНЯ

Також Джон Кірбі пояснив, чому Росії вдалось досягти обмежних успіхів на Донбасі в останні дні.