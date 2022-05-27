В США считают, что Путин сейчас не пойдет на мирные переговоры

Соединенные Штаты считают, что президент России Владимир Путин пока не изъявляет желания вести мирные переговоры с Украиной.

Об этом заявил спикер Пентагона Джон Кирби на брифинге в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Как уже говорил государственный секретарь США, Путин может прямо здесь и сейчас сделать правильную вещь: вывести войска и сесть за стол переговоров с Зеленским и вести добросовестные переговоры. Сейчас не похоже, чтобы была надежда на такие переговоры", - сказал Кирби.

Он подчеркнул, что Путин "не проявил никакого интереса к дипломатическому урегулированию".

"Напротив, он показал, что готов продолжать войну на Донбассе: продолжает наращивать войска, взимать технику, наносить авиаудары на меньшей территории Украины", - добавил спикер Пентагона.

Кирби также отметил, что почти за 100 дней войны Путин не достиг никакой стратегической цели в войне с Украиной.

"Он не забрал суверенитет Украины - наоборот, он показал украинцам, насколько важна независимость на самом деле, и они борются за нее каждый день. Он не захватил столицу и не обезглавил правительство. Он не захватил ни одного большого города, кроме Мариуполя", - пояснил представитель американского Минобороны.

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Также Джон Кирби объяснил, почему России удалось добиться ограничительных успехов на Донбассе в последние дни.