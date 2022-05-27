США надішле Україні сучасні пускові установки з дальністю 70 км – Wall Street Journal

Уряд США ухвалив попереднє рішення про постачання до України сучасних пускових установок М270 MLRS та М142 Himars, які можна використовувати як реактивні системи залпового вогню, так як і оперативно-тактичні ракетні комплекси.

Джерело: Politico, американські високопосадовці на умовах анонімності в коментарі Wall Street Journal

Деталі: Адміністрація президента США Джо Байдена може оголосити вже наступного тижня рішення про постачання Україні обидвох типів пускових установок. Ці установки мають більшу дальність, ніж будь-який з інших РСЗВ, котрі є в наявності в Збройних силах України.

М270 MLRS рухаються на гусеничному ходу, тоді як М142 Himars є трохи більш мобільними, бо використовують колісне шасі.

За словами одного з посадовців, ці системи опиняться на території України за кілька тижнів. Ще щонайменше один тиждень знадобиться для тренування українських офіцерів, які потім будуть навчати решту українських артилеристів на місці.

Українське військове командування впродовж кількох тижнів переконувало американських партнерів погодити надання цих установок. Однак в уряді США низка посадовців були занепокоєні передавти такі пускові установки разом з ракетами, які мають дальністю майже 300 кілометрів (ATACMS). Американські чиновники побоювались, що ЗСУ можуть почати вести вогонь по критичній інфраструктурі на території Росії, а також на окупованих територіях перед вторгненням до 2022 року (Крим та ОРДЛО).

За даними джерел Politico, адміністрація Байдена розглядає надання таких установок лише з такими боєприпасами, що дозволяють використовувати їх як реактивні системи залпового вогню, а не оперативно-тактичні ракетні комплекси. Дальність цих боєприпасів – від 30 до 70 кілометрів.

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Ці установки дасть змогу українським захисникам вести вогонь по оперативному тилу російських підрозділів та вести боротьбу з підкріпленнями другого ешелону. Крім того, це підвищить ефективність контрбатарейної боротьби ЗСУ при артилерійському протистоянні на Донбасі.

Український високопосадовець на умовах анонімності сказав WSJ, що ситуація на Донбасі може стати катастрофічною в найближчі тижні, якщо поставки важкого озброєння не прискорити. В української армії вичерпуються боєприпаси для радянських пускових установок "Смерч" та "Ураган", а близько сотні американських гаубиць М777 калібру 155 мм недостатньо, щоби перевершити вогневий потенціал російських військ зосередних вздовж лінії фронту на Донеччині й Луганщині.

Довідково: M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) є багатофункціональним комплексом на гусеничному шасі, який може використовуватися як РСЗВ, і як ОТРК. Неофіційно цей комплекс називають "палець Бога" через його вогневу потужність.

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) є подібним багатофункціональним комплексом на коліснмоу шасі. Армія США використовувала їх під час військової кампанії в Іраку 2003 року та війни в Перській затоці.

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