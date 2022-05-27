США пришлет Украине современные пусковые установки с дальностью 70 км – Wall Street Journal

Правительство США приняло предварительное решение о поставках в Украину современных пусковых установок М270 MLRS и М142 Himars, которые можно использовать и как реактивные системы залпового огня, и как оперативно-тактические ракетные комплексы.

Источник: Politico, американские чиновники на условиях анонимности в комментарии Wall Street Journal

Детали: Администрация президента США Джо Байдена может объявить уже на следующей неделе о своем решении начать поставки Украине обоих типов пусковых установок. Эти установки имеют большую дальность, чем любой из других РСЗО, имеющихся в наличии в Вооруженных Силах Украины.

М270 MLRS двигаются на гусеничном ходу, в то время как М142 Himars являются несколько более мобильными, так как используют колесное шасси.

По словам одного из чиновников, эти системы окажутся на территории Украины через несколько недель. Еще не менее одной недели понадобится для тренировки украинских офицеров, которые потом будут учить остальных украинских артиллеристов на месте.

Украинское военное командование на протяжении нескольких недель убеждало американских партнеров согласовать предоставление этих установок. Однако в правительстве США ряд чиновников были обеспокоены тем, чтобы передавать с такими пусковыми установками совместимые с ними ракеты, имеющими дальность почти 300 километров (ATACMS). Американские чиновники опасались, что ВСУ могут начать вести огонь по критической инфраструктуре на территории России, а также на оккупированных территориях перед вторжением до 2022 года (Крым и ОРДЛО).

По данным источников Politico, администрация Байдена рассматривает предоставление таких установок только с такими боеприпасами, позволяющими использовать их как реактивные системы залпового огня, а не оперативно-тактические ракетные комплексы. Дальность этих боеприпасов – от 30 до 70 километров.

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Данные установки позволят украинским защитникам вести огонь по оперативному тылу российских подразделений и бороться с подкреплениями второго эшелона. Кроме того, это повысит эффективность контрбатарейной борьбы ВСУ при артиллерийском противостоянии в Донбассе.

Украинское высокопоставленное лицо на условиях анонимности сказал WSJ, что ситуация на Донбассе может стать катастрофической в ​​ближайшие недели, если поставки тяжелого вооружения не ускорить. В украинской армии иссякают боеприпасы для советских пусковых установок "Смерч" и "Ураган", а около сотни американских гаубиц М777 калибра 155 мм недостаточно, чтобы превзойти огневой потенциал российских войск сосредоточенных вдоль линии фронта в Донецкой и Луганской областях.

Справка: M270 MLRS (Multiple Launch Rocket System) является многофункциональным комплексом на гусеничном шасси, который может использоваться как РСЗО, и как ОТРК. Неофициально этот комплекс называют "палец Бога" из-за его огневой мощи.

Himars (High-Mobility Artillery Rocket System) является подобным многофункциональным комплексом на колесном шасси. Армия США использовала их во время военной кампании в Ираке 2003 года и войны в Персидском заливе.

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