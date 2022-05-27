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Глава МЗС Литви: Путін має намір знищити український народ

"Європейська правда"П'ятниця, 27 травня 2022, 22:52
Глава МЗС Литви: Путін має намір знищити український народ
габріелюс ландсбергіс. фото: getty images

Глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що президент РФ Владімір Путін має на меті знищити український народ.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

"Те, що ми бачимо з політичних заяв Путіна та його оточення - це спроба знищити народ. Ідея існування України для нього неприйнятна. Звідси й походить термінологія геноциду. Обсяги, мабуть, прояснюватимуться, вони невідомі, але іноді намір, спроба співставна зі злочином вже сама собою", - сказав міністр.

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"Незважаючи на те, що були страшніші злочини, але якщо намір повторюється, це можна назвати так само", - додав він.

Нагадаємо, 10 травня Сейм Литви схвалив резолюцію, яка визнає дії Росії в Україні геноцидом, а Росію - державою, яка підтримує та здійснює тероризм.

Як повідомлялося, перший незалежний звіт щодо звинувачень РФ у геноциді в Україні стверджує, що дії Росії в Україні дають достатньо доказів, щоб зробити висновок, що Москва розпалює геноцид та вчиняє звірства, спрямовані на знищення українського народу.

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Теми: ЛитваПутінгеноцидРосія
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