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Глава МИД Литвы: Путин намерен уничтожить украинский народ

"Европейская правда"Пятница, 27 мая 2022, 22:52
габриэлюс ландсбергис. фото: getty images

Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис считает, что президент РФ Владимир Путин преследует цель уничтожить украинский народ.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал Delfi.

"То, что мы видим из политических заявлений Путина и его окружения - это попытка уничтожить народ. Идея существования Украины для него неприемлема. Отсюда и происходит терминология геноцида. Объемы, вероятно, будут проясняться, они неизвестны, но иногда намерение, попытка сопоставима с преступлением уже сама собой", - сказал министр.

"Несмотря на то, что были более страшные преступления, но если намерение повторяется, это можно назвать так же", - добавил он.

Напомним, 10 мая Сейм Литвы одобрил резолюцию, признающую действия России в Украине геноцидом, а Россию - государством, поддерживающим и совершающим терроризм.

Как сообщалось, первый независимый отчет по обвинениям РФ в геноциде в Украине утверждает, что действия России в Украине дают достаточно доказательств, чтобы заключить, что Москва разжигает геноцид и совершает зверства, направленные на уничтожение украинского народа.

Темы: ЛитваПутингеноцидРосcия
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