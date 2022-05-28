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Луганщина: Сєвєродонецьк не відрізаний, іде бій, ще є сили воювати — Гайдай

Анастасія КалатурСубота, 28 травня 2022, 02:43
Луганщина: Сєвєродонецьк не відрізаний, іде бій, ще є сили воювати — Гайдай
СЕРГІЙ ГАЙДАЙ, ФОТО З TELEGRAM

На околицях Сєвєродонецька тривають бої, але місто не відрізане, і попри прогнози аналітиків, росіяни не зможуть захопити Луганщину в найближчі дні.

Джерело: голова ОДА Луганщини Сергій Гайдай

Деталі: Як повідомляється, ЗСУ вистачить сил тримати оборону Луганщини, проте не виключено, що задля того, аби не потрапити в оточення - доведеться відійти.

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Зазначається, що сепаратистські "ЗМІ" розповсюджують брехню командирів "ЛНР", що Сєвєродонецьк нібито відрізаний. Росіяни зайшли в район готелю "Мир" та автовокзалу.

Траса "Лисичанськ-Бахмут" повністю прострілюється, пересування нею небезпечне. Однак, завезення гумвантажів та евакуація все одно можливі.

На Луганщині майже неможливо виходити на вулицю через щільність обстрілів.

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Теми: Луганська областьвійна
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